สธ.บุกตรวจคลินิกฟอกไต เขตภาษีเจริญ หลังได้รับร้องเรียนเรียกเก็บเงินค่าบริการ ขัดนโยบายรัฐบาล

สธ.บุกตรวจคลินิกฟอกไต พื้นที่เขตภาษีเจริญ หลังได้รับการร้องเรียนเรียกเก็บเงินค่าบริการ ขัดต่อนโยบายรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนางสาวจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายวิน ธนพชรโภคิน ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกฟอกไต เขตภาษีเจริญ หลังได้รับการร้องเรียนเรื่องเรียกเก็บเงินจากการฟอกไตถึง 2 คน ซึ่งขัดต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุด
โดยคลินิกฟอกไตแห่งนี้ เปิดกิจการ 6-7 ปี เน้นการดูแลผู้สูงอายุ กว่า 80 เคียง รวมไปถึงการฟอกไต จากการตรวจสอบพบว่า มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอเปิดคลินิกเวชกรรม ซึ่งศูนย์ฟอกไตเองก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมไปถึงสำนักงานประกันสังคม ซึ่งในส่วนของการฟอกไต มีทั้งหมด 12 เตียง โดยแต่ละเวลามีพยาบาลดูแล 6 คน เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 2 คน และพยาบาลทั่วไปอีก 4 คน
กรณีการร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า จากกรณีที่มีร้องเรียน เคสแรก ผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม โดยแจ้งว่าไม่สะดวกรับบริการโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ และปฏิเสธการเข้าระบบ ขอชำระเงินด้วยตัวเองครั้งละ 1,500 บาท
ส่วนอีกเคส เป็นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมาก่อน ก่อนจะขอย้ายมาเข้ารับการฟอกไตที่นี่ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ป่วยไม่เคยทราบว่าตนสามารถใช้สิทธิฟอกไตฟรีได้ จนทางคลินิกแจ้งผู้ป่วยก็ได้รับสิทธิ์การฟอกไตฟรีมาโดยตลอด จนกระทั่งช่วงรอยต่อนโยบายเดือนเมษายน-พฤษภาคม รายชื่อของผู้ป่วยกลับไม่สามารถเบิกจ่ายสิทธิได้ ระบบขึ้นว่าให้ไป PA กับโรงพยาบาลที่มีสิทธิก่อน ซึ่งเมื่อผู้ป่วยไปก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่เคยมีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ จนเกิดเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยไม่สามารถเบิกจ่ายสิทธิ์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงต้องชำระเงินด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เคสนี้ ทางคลินิกได้มีการคืนเงินเต็มจำนวนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ด้านกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำ สถานพยาบาลต้องชี้แจงกับผู้ป่วยให้เข้ารับสิทธิรักษาฟรีตามนโยบาย แม้ผู้ป่วยจะปฏิเสธสิทธิ ทางสถานพยาบาลก็ต้องคอยดูแลจัดการ เพราะผู้ป่วยต้องรับการขอปฏิเสธหรือคำยินยอม ไม่สามารถทำได้ ยังไงก็ตามผู้ป่วยต้องได้รับเงินคืนตามนโยบายของรัฐบาล
หากพบว่าสถานพยาบาลแห่งใดมีการบังคับให้เซ็นยินยอมหรือเซ็นปฏิเสธการรับสิทธิ จะมีโทษตามกฎหมาย คือจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท และผู้ป่วยสามารถขอเงินคืนได้
โดยในปีนี้ มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินฟอกไต จำนวน 164 เคส ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทุกสถานพยาบทล
ด้าน สปสช. เองก็จะต้องทบทวนกระบวนการและขั้นตอนเพื่อเป็นกรณีศึกษา หากปัญหามาจากช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ เน้นย้ำ ผู้ป่วยต้องได้รับการฟอกไตฟรี ทุกกรณี