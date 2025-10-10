มรภ.สวนสุนันทา จับมือ BASE Playhouse นำร่องใช้ SEEN Assessment ประเมินผลการเรียน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ผู้นำการสร้างมืออาชีพ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ BASE Playhouse พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้และทักษะด้าน Soft Skills ของนักศึกษาผ่าน SEEN Assessment แพลตฟอร์มประเมินสมรรถนะและบุคลิกภาพเชิงลึก ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวัดผลและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU) และเบสเพลย์เฮาส์ (BASE Playhouse) จัดโครงการ “การระดมความคิดเห็นในการกำหนดทักษะด้าน Soft Skills ของนักศึกษา” ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group เพื่อร่วมกันกำหนดทักษะด้าน Soft Skills ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ผู้นำการสร้างมืออาชีพ” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในโลกการทำงานจริง
กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการวางกรอบพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ BASE Playhouse ผู้พัฒนาโซลูชันการเรียนรู้และประเมินผลยุคใหม่ (Learning & Assessment Solution) โดยนำร่องใช้ SEEN Assessment เครื่องมือประเมินสมรรถนะด้าน Soft Skills และ Competency-based Test เข้ามาเสริมระบบการวัดผลและประกันคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้ง SSRU และ BASE Playhouse เชื่อว่าการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก SEEN Assessment จะช่วยสร้างระบบการประเมินและพัฒนาผู้เรียนที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการทำงานจริง
ผศ.ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Gen Ed SSRU) กล่าวเปิดงานกิจกรรมช่วงบ่าย สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์สังคมและตลาดแรงงาน ความร่วมมือกับ BASE Playhouse ในการใช้ SEEN Assessment จะช่วยให้เรามีข้อมูลศักยภาพเชิงประจักษ์ของนักศึกษาอย่างชัดเจน และสามารถวางแผนการเรียนการสอน การแนะแนว และการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านี้เพื่อสร้างนักศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำหรับโลกการทำงานจริง”
คุณภีศเดช เพชรน้อย Co-Founder BASE Playhouse ผู้สร้าง SEEN Assessment กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนำ SEEN Assessment ไปใช้ในกระบวนการประเมิน Soft Skills ของนักศึกษา การประเมินในรูปแบบ Competency-based นี้ไม่เพียงช่วยสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินผลของประเทศไทย”
นอกจากนี้ SEEN Assessment จาก BASE Playhouse ยังสามารถประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาได้อีกหลากหลาย ได้แก่
1. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐาน
ปัจจุบันการประกันคุณภาพในระดับคณะหรือหลักสูตรต้องการ “หลักฐานเชิงประจักษ์” เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน SEEN Assessment ช่วยวัดสมรรถนะและบุคลิกภาพของนักศึกษาได้อย่างรอบด้าน อาจารย์สามารถใช้ผลลัพธ์วางแผนการเรียนการสอนและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนเอกสารและรายงานสำหรับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน (IQA) และภายนอก (EQA)
2. ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education)
SEEN Assessment ช่วยประเมิน Hard Skills และ Soft Skills ของนักศึกษา เช่น การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะจริยธรรมต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาเข้าใจศักยภาพของตนเอง เห็นช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับเป้าหมายอาชีพ และช่วยหลักสูตรนำข้อมูลไปปรับกลยุทธ์การเรียนรู้และกิจกรรมเสริมได้
3. ระบบจัดสอบออนไลน์
SEEN Assessment สนับสนุนการจัดสอบออนไลน์อย่างโปร่งใสและปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ Anti-Cheating, Proctoring, Screen Recording และระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ลดเวลาการตรวจและส่งผลลัพธ์ได้ทันที
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ BASE Playhouse จึงไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ของประเทศไทยสู่มาตรฐานใหม่ ที่เน้นการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีการประเมินที่ทันสมัย เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานอย่างแท้จริง