อาการปวดหลัง ปวดคอ ! MRI เท่านั้นที่ช่วยไขรหัสความเจ็บได้อย่างแม่นยำ แพทย์ชี้ อาการปวดหลังร้าวลงขา–ปวดคอร้าวลงแขน ต้องรีบตรวจ MRI ก่อนเส้นประสาทถูกทำลายถาวร
อาการ ปวดหลังร้าวลงขา หรือปวดคอร้าวลงแขน อาจเป็นมากกว่าแค่อาการเมื่อยล้าทั่วไป เพราะในหลายกรณี มักเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก หรือเส้นประสาทที่ถูกกดทับ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ทราบต้นเหตุ อาจลุกลามจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้
“การวินิจฉัยที่แม่นยำตั้งแต่แรกเริ่ม คือจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้วางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด”
คำกล่าวของ นพ.วิศิษฐ์ แซ่ล้อ แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง จาก โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีการวินิจฉัยด้วย MRI (Magnetic Resonance Imaging) ที่ช่วยให้แพทย์มองเห็นปัญหาได้ลึกและละเอียดมากขึ้น
MRI คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการรักษาโรคกระดูกสันหลัง
MRI เป็นเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็ก ไม่ใช่รังสี จึงปลอดภัยต่อร่างกาย ช่วยให้เห็นภาพโครงสร้างภายในอย่างละเอียด ทั้งเนื้อเยื่อ เส้นประสาท หมอนรองกระดูก และกระดูกสันหลัง โดยมีความแม่นยำสูงกว่า 97% ในการตรวจหาความผิดปกติของระบบกระดูกและเส้นประสาท
อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดมักต้องใช้ MRI ควบคู่กับ X-ray เพื่อให้แพทย์เห็นภาพรวมของแนวกระดูก ความโค้ง หรือการเคลื่อนของข้อ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์อาการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
MRI แบบนอน และ MRI แบบยืน ทางเลือกที่เหมาะกับอาการของผู้ป่วย
โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ มีให้บริการทั้ง MRI แบบนอน (Standard MRI) และ MRI แบบยืน (Standing MRI) เพื่อตอบโจทย์อาการที่แตกต่างกันของผู้ป่วย
MRI แบบนอน
ใช้สนามแม่เหล็กแรงสูง ให้ภาพคมชัดระดับ 3 มิติ ครอบคลุมทั้งเนื้อเยื่อและกระดูก เหมาะกับผู้ที่ต้องการตรวจเชิงลึก เช่น หมอนรองกระดูกปลิ้น หรือโพรงประสาทตีบ การตรวจใช้เวลาประมาณ 30 นาที และแพทย์สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันที
MRI แบบยืน (Standing MRI)
ออกแบบเพื่อผู้ที่มีอาการปวดเฉพาะเวลายืน เดิน หรือลงน้ำหนัก เพราะสามารถวินิจฉัยในสภาพที่ใกล้เคียงกับขณะเกิดอาการจริง โดยเฉพาะภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือไม่มั่นคง อีกจุดเด่นคือ เครื่องตรวจลักษณะ “เปิดโล่ง” ช่วยลดความอึดอัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะกลัวที่แคบ
การรู้ต้นเหตุ คือจุดเริ่มต้นของการรักษาที่ยั่งยืน
การเลือกใช้ MRI ที่เหมาะสม ไม่เพียงช่วยระบุว่ามีความผิดปกติหรือไม่ แต่ยังช่วยบอกถึง “ระดับความรุนแรง” และ “ตำแหน่งที่ชัดเจน” ของรอยโรคได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและยั่งยืนกว่าเดิม
โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ ให้ความสำคัญกับการค้นหาสาเหตุของอาการปวดอย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยี MRI ที่ทันสมัยระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง
โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ปรึกษา โทร.02-034-0808