สจล. เปิดระบบสมัครเรียนต่อแบบใหม่ “iFolio” เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล. ) จัดกิจกรรม KMITL OPEN HOUSE 2025
ภายใต้แนวคิด “KMITL : Living Lab” ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้และลงมือทำ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ที่งาน Dek-D’s TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2568 โดยมีนักเรียนระดับมัธยศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดตัวระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อรูปแบบใหม่ “iFolio” สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2569
รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การจัดงานเปิดบ้าน KMITL OPEN HOUSE 2025 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาสอบถามแนวทางการศึกษาต่อที่บูธของ สจล. ในคณะต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และในงานนี้ สจล. ยังได้ทำการเปิดตัว “iFolio” เป็นการสมัครเข้าเรียนกับ สจล. รูปแบบใหม่ โดยที่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2569 นั้น จะต้องเข้าสู่ระบบการสร้าง “iFolio” ด้วยตนเอง เป็นระบบที่ปรับให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและไลฟ์สไตล์ของเด็ก Gen Z มากยิ่งขึ้น สำหรับระบบ iFolio ที่ สจล.จัดทำขึ้นเป็นระบบการทำแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือ ปวส. ปวช. หรือผู้ที่จะสมัครเข้าเรียน สจล. เท่านั้น เป็นการกรอกข้อมูลเพื่อใช้พิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS1-4 เริ่มปีการศึกษา 2569 ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศ ทั้งนี้ ข้อดีคือจะทำให้ผู้สมัครประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สะดวกในการจัดการ เข้าถึงได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับภาษาไทยและอังกฤษ
ดังนั้น ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อใน สจล. รอบ TCAS1-4 หรือ Portfolio นั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าไปสร้างโปรไฟล์ของตัวเองไว้ก่อนเมื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบ จะได้กรอกข้อมูลส่วนตัว ผลการศึกษา ผลงานต่าง ๆ กิจกรรมการแข่งขัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ให้แต่ละคณะสามารถเข้าไปดึงข้อมูลของผู้สมัครมาประกอบการพิจารณาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องยื่นหรือส่งพอร์ตมาที่คณะ ซึ่งมีเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ 1.สร้างแฟ้มสะสมผลงาน iFolio ใน https://ifolio.kmitl.ac.th/ 2.สมัครเข้าเรียนที่ https://admission.reg.kmitl.ac.th/ ของสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา สจล.
รศ. ดร.คมสัน มาลีสี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2569 สจล. ยังได้กำหนดจัดงานใหญ่ “ลาดกระบังนิทรรศน์ 69 (KMITL Expo 2026)” ภายใต้แนวคิด From Lab to Life จากรู้สู่รุ่ง พร้อมทั้งกิจกรรม Open House ที่จะจัดแสดงมหกรรมนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหล่านักวิจัย นักศึกษาของ สจล. ได้สร้างสรรค์ขึ้น มาชมความก้าวหน้าความล้ำสมัย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานระดับนานาชาติมาจัดแสดงนวัตกรรมให้กับผู้เข้าชมงาน ได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเปิดห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 7 วัน โดยจะจัดแสดงเต็มพื้นที่ของ สจล.
ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000