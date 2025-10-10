สธ.-ปคบ.ตรวจซ้ำซูเปอร์มาร์เก็ตจีน 2 แห่งที่เคยถูกดําเนินคดี ยึดสินค้าเถื่อนจำนวนมาก

สธ.โดย อย.-ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ.ตรวจสอบร้านหงฉี เขตวังทองหลาง และร้านโตโต พรีเมียม เขตห้วยขวาง 2 ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่เคยถูกดําเนินคดีมาแล้ว พบผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมาย ไม่มีเลข อย.และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง รวมกว่า 7,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 7 แสนบาท ยึดของกลางทั้งหมดดําเนินคดีตามกฎหมาย
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวจิตศ์ตราฏ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, นายวิน ธนพชรโภคิน ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กําหนดนโยบายใน การปราบปรามสินค้านําเข้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศอย่างเด็ดขาด เนื่องจากการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้าง ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวง สาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้ อย. ดําเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย “ปราบปราม โปร่งใส ปลอดภัย เพื่อสุขภาพคนไทย ทุกมิติ”
นางจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปฏิบัติการใน ครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ผ่อนปรนต่อผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เคยถูกจับกุมแล้วแต่ยังคงมีเจตนาฝ่าฝืน เราจะดําเนินการตรวจสอบและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง หากพบการกระทําผิดซ้ําจะดําเนินคดีในสถานหนักที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักและปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย. ได้สนธิกําลังร่วมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบร้านค้าเป้าหมาย 2 แห่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยถูกดําเนินคดีมาแล้วหลาย ครั้ง ได้แก่ 1. ร้านหงฉี ซุปเปอร์มาเก็ต เขตวังทองหลาง และ 2. ร้านโตโต พรีเมียม สโตร์ เขตห้วยขวาง จากการ ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมาย เช่น เครื่องดื่ม อาหารกึ่งสําเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ที่ไม่มีเลข อย. และ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง รวมกว่า 7,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 7 แสนบาท จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเสริมว่า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ ผ่านการอนุญาตจาก อย. อันตราย ไม่สามารถทราบแหล่งผลิตหรือส่วนผสมที่แท้จริงได้ และการไม่มีฉลากภาษาไทย ทําให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลสําคัญ จึงขอเตือนประชาชนให้สังเกตผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้ง โดยต้องมีฉลาก ภาษาไทย และมีเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ หากพบเห็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 , Line: @FDAThai , Facebook: FDAThai และ สายด่วน บก.ปคบ. 1135