ผลงานจิตรกรรมจากเส้นด้ายแห่งความหวังและความกลมเกลียว ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร) คว้ารางวัล UOB Painting of the Year 2025 (ประเทศไทย)

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2568 แก่คุณยามีล๊ะ หะยี จากผลงานเย็บปักถักร้อยบนผืนผ้าในชื่อ ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร) ซึ่งถ่ายทอดภาพของสตรีผู้วิงวอนให้โลกเต็มไปด้วยความหวังและสันติภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเส้นด้ายที่ถักร้อยชีวิตเข้ากับความฝันอย่างประณีต บ่งบอกเรื่องราวอันทรงพลังที่ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณ และจินตนาการได้อย่างงดงาม
คุณยามีล๊ะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 750,000 บาท และผลงานชิ้นนี้จะไปแข่งขันกับผลงานชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB POY) จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ในเวทีระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2568 และมีสิทธิ์ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) ในต่างประเทศที่สนับสนุนโดยยูโอบี เป็นเวลา 1 เดือน
คุณยามีล๊ะ กล่าวว่า “ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง โรคภัย และความเหลื่อมล้ำ ดิฉันเชื่อว่าศิลปินมีบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงแห่งสันติภาพและความหวัง ดิฉันหวังว่าผลงานของฉันจะสามารถส่งสารถึงผู้คนให้ไม่ละทิ้งความฝัน ยึดมั่นในความหวัง และเชื่อมั่นในพลังของตนเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง”
นายริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับคุณยามีล๊ะ หะยี ที่คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2568 ผลงานของเธอสามารถถ่ายทอดความปรารถนาในการเยียวยาและสร้างความกลมเกลียวซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หาได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง ธนาคารยูโอบี เชื่อมั่นในพลังแห่งศิลปะในการสร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงมุมมอง และสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ในสังคม"
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปี 2568 ประกอบด้วย
• อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเมืองเก่าสงขลา และสมาชิกและเลขานุการของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2557
• คุณลอเรดานา ปาซซินี-พารัคเชียนี นักวิชาการและภัณฑารักษ์อิสระด้านศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะกรรมการต่างชื่นชมการใช้สัญลักษณ์ในผลงานของคุณยามีล๊ะ ที่สามารถสะท้อนประเด็นทางสังคมได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งยกย่องถึงแนวคิดอันเฉียบคมและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่โดดเด่น
ประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น
ในประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น ผลงาน Ctrl + Alt + Destruct โดยคุณธัญญภัทร มานะสาระกุล คว้ารางวัล Most Promising Artist of the Year ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงดาบสองคมของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการนำเสนอภาพระเบิดมือที่ฝังแป้นพิมพ์ “CTRL”, “ALT” และ “DES” อย่างแยบยล สื่อถึงพลังของเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถทั้งสร้างสรรค์และทำลายได้ในเวลาเดียวกัน
คุณธัญญภัทร กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในเส้นทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงาน Ctrl + Alt + Destruct ชิ้นนี้ สะท้อนถึงทั้งพลังและความเปราะบางของเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือดิจิทัลถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม ดิฉันหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร และการเปิดใจยอมรับความหลากหลายในสังคม”
นิทรรศการแสดงผลงานผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2568 (ประเทศไทย)
ผลงานจิตรกรรมที่ชนะการประกวด ทั้งประเภทศิลปินอาชีพและศิลปินใหม่ จะถูกจัดแสดงตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าเข้าชม
สถานที่จัดแสดง
• ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ระยะเวลา 14 – 26 ตุลาคม 2568
• ชั้น 1 อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
ระยะเวลา27 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
การประกวดผลงานจิตรกรรมประจำปีของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2525 โดยธนาคารยูโอบีมุ่งค้นหาและสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาค นับเป็นการประกวดผลงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดเวทีหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายชื่อผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2568 (ประเทศไทย)
ประเภทศิลปินอาชีพ
- รางวัล UOB Painting of the Year
ชื่อผลงาน : ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร)
รางวัลเงินสด : 750,000 บาท
- รางวัลเหรียญทอง
ชื่อผลงาน : ถึงผู้ที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง
รางวัลเงินสด : 300,000 บาท
- รางวัลเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน : ณ จุดพักพิง
รางวัลเงินสด : 240,000 บาท
- รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อผลงาน : เต่าทะเลบนภูเขาโศก
รางวัลเงินสด : 150,000 บาท
ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
- รางวัล Most Promising Artist of the Year
ชื่อผลงาน :Ctrl + Alt + Destruct
รางวัลเงินสด : 125,000 บาท
- รางวัลเหรียญทอง
ชื่อผลงาน : มันอาจกลายเป็นความปกติใหม่
รางวัลเงินสด : 90,000 บาท
- รางวัลเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน : ไวรัส
รางวัลเงินสด : 60,000 บาท
- รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อผลงาน : Thai Mecha Myth
รางวัลเงินสด : 45,000 บาท
เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี
ธนาคารยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม รวมถึงสาขาในอีก 19 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ รวมทั้งสิ้นกว่า 470 แห่งทั่วโลก
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2478 ยูโอบีเติบโตอย่างมั่นคง ผ่านกลยุทธ์การควบรวมกิจการและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Aa1 จากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส, AA- จากฟิทช์ เรทติ้งส์ และ AA- จาก S&P Global Ratings
ยูโอบีให้ความสำคัญกับการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมส่งมอบบริการทางการเงินที่เข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคล โดยผสานข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรม และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านโครงการด้านศิลปะ เยาวชน และการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก
เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการผ่านเครือข่าย 144 สาขาทั่วประเทศ และเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติกว่า 343 เครื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องเบิกเงินสดของธนาคารยูโอบีมากกว่า 56,800 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส (อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวที่ A3) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha))