"ทรูปลูกปัญญา" - "มูลนิธิพลังน้ำใจ" ผนึกกำลังฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติภาคเหนือ

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้มูลนิธิพลังน้ำใจไทย (Power of Thai) เดินหน้าสานต่อพันธกิจ มอบทุนสนับสนุนจำนวนกว่า 4 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2567 รวม 11 โรงเรียนในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย โดยจัดพิธีส่งมอบ ณ โรงเรียนปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษามูลนิธิพลังน้ำใจไทย พร้อมด้วย นายกิตติภพ แสงสว่าง ผู้บริหารธุรกิจเขตพื้นที่พะเยา–เชียงราย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รวมถึงผู้บริหารตัวแทนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ที่ร่วมให้กำลังใจ นำสิ่งของจำเป็น อาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการ ไปมอบให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนปางห้า การสนับสนุนครั้งนี้ครอบคลุมถึงโรงเรียน Connext ED ภายใต้การดูแลของทรูที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา, โรงเรียนบ้านดอนปิน, โรงเรียนเมืองสาตร, โรงเรียนบ้านท่าต้นกวาว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนห้วยทรายขาว จังหวัดเชียงราย รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมปรับปรุงอาคารรวมถึงห้องเรียนและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ ทรูปลูกปัญญาและทีมทรูภาคเหนือ ยังได้จัดกิจกรรม “รู้ทันโลกออนไลน์” เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนปางห้าอีกด้วย
ทั้งนี้ มูลนิธิพลังน้ำใจไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 12 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ยังคงเดินหน้าระดมทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดจัดคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจปีที่ 15” อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ณ Sustainability Expo ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมด้วยกองทัพศิลปินชื่อดัง อาทิ Modern Dog, Lipta, Urboy TJ, เจ้านาย–เจ้าขุน, Alala, แพร ชนา, New Country, กอกี้ กวิสรา, Better Weather, The Parkinson และ Chaladeen ที่รวมพลังสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้ผู้ชมอย่างเต็มอิ่ม
มูลนิธิพลังน้ำใจไทย (Power of Thai) มุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิพลังน้ำใจไทย ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 101-881-5272 หรือผ่าน TrueMoney Wallet