มูลนิธิจำนงค์ฯ เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน มอบทุนให้นักเรียนเตรียมทหาร-นักศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 7

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี สานต่อพันธกิจสำคัญด้านการศึกษาเป็น ปีที่ 7 ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวจนสำเร็จการศึกษา สนับสนุนศักยภาพเยาวชนผู้มีผลการเรียนดี มีความสามารถโดดเด่น ให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ประสบความสำเร็จ เติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนรวมทั้งสิ้น 10 ทุน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ทุนเพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักเรียนเหล่าทัพ, ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักเรียนเตรียมทหาร และทุนใหม่ในปีนี้ คือ ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นตท. ปรเมษฐ์ เพ็ชรหาญ ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนเตรียมทหาร ปีที่ 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า "ทางบ้านของผมประสบปัญหาหนี้สิน ทำให้เงินในการใช้ชีวิตประจำวันของทางบ้านและตัวของผมเองไม่พอใช้จ่าย จึงต้องมีการทำงานเพิ่มเติมเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวใน ขอบคุณทุนมูลนิธิจำนงค์ฯ ที่มอบโอกาสทางการศึกษา ทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน สิ่งที่ผมตั้งใจคือจะเป็นนายทหารตำรวจที่ดี และส่งมอบโอกาสดีๆ ให้กับรุ่นน้องและสังคมต่อไป"
ด้าน นายธนวัฒน์ โรจน์ประสิทธิ์พร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เผยว่า"รู้สึกดีใจมากๆ และรู้สึกขอบคุณทั้งทางคณะฯ และทุนมูลนิธิจำนงค์ฯ ที่ได้มอบโอกาสดีๆ ให้ทุนไปศึกษาดูงานเรื่องกระดูกและข้อที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณสุขของโรงพยาบาลประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพมาก ผมจะนำประสบการณ์มาปรับใช้ในประเทศไทย เพราะในประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้น อาจทำให้มีเรื่องโรคทางกระดูกและข้อมากขึ้น หากผมมีความรู้มากขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยต่อไป"
มูลนิธิจำนงค์ฯ ได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และมีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องคืนทุน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่มุ่งเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียม พร้อมขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังมีภารกิจในการสนับสนุนด้านอื่นๆ ได้แก่ ระบบสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดี และการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง