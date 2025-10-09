นักเรียนรีเจ้นท์คว้าคะแนน IGCSE 2025 สูงสุดถึง 10 A*/A

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง ด้วยผลสอบ IGCSE ปี 2025 ที่ โดดเด่น — นักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงสุดถึง 10 A*/A โดยมีถึง 47% ของผลสอบทั้งหมด (จากจำนวนนักเรียน 40 คน) อยู่ในระดับ A* และ A สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาการและความมุ่งมั่นของนักเรียนรีเจ้นท์
ตัวแทนนักเรียนที่ทำผลงานยอดเยี่ยม ได้แก่ Navinda Prasan (Aimie) ชั้นเยียร์ 12 – ทำคะแนนได้ 10 A*/A , Htet Nyi Naing (Lucas) ชั้นเยียร์ 12 – ทำคะแนนได้ 9 A*/A
รับฟังคลิปเสียงสัมภาษณ์เพิ่มเติมจาก มร.เชน แอนเดอร์สัน (Shane Anderson) Key Stage 4 Coordinator ของโรงเรียนรีเจ้นท์
