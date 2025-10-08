สกร. ชี้แจงไม่เคยรับรองคริสตจักรใดเป็นหน่วยจัดการเรียนรู้ – เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ชี้แจงต่อกรณีสื่อบางแห่งรายงานข่าว “คริสตจักรย่านบางนา” เปิดโรงเรียนและอ้างว่าจดทะเบียนกับ กศน./สกร. โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง
โดยภายหลังการยกฐานะจากสำนักงาน กศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการประกาศแต่งตั้งหรือรับรององค์กรเอกชน คริสตจักร หรือหน่วยงานภายนอกใดให้เป็นหน่วยจัดการเรียนรู้ตามกฎหมาย มีเพียงศูนย์การเรียนรู้ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ 2 แห่งเท่านั้น คือ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)” และ “ศูนย์การเรียนรู้คนไทยในต่างประเทศ”
ทั้งนี้ สกร. ย้ำว่า การแอบอ้างชื่อกรมหรือใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดทางกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศ
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความจริงกับหน่วยงานโดยตรงก่อนเชื่อหรือร่วมกิจกรรมที่มีการอ้างชื่อ สกร.