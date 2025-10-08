กทม. เตรียมพร้อมรับมือ 3 สถานการณ์น้ำรุกเมือง น้ำเหนือหลาก น้ำทะเลหนุน และฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงถึงความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ น้ำหนุน และน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พร้อมนำสื่อมวลชนลงเรือสำรวจการเตรียมความพร้อมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร ตรวจชุมชนนอกแนวบริเวณชุมชนท่าวัง แนวเรียงกระสอบทรายท่าราชวรดิษฐ์ งานปรับปรุงแนวรั่วซึมบริเวณโรงเรียนราชินี เขตพระนคร งานเสริมผนังกั้นน้ำบริเวณกรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ การก่อสร้างเขื่อนแนวฟันหลอบริเวณข้างวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แนวเรียงกระสอบทรายแนวฟันหลอบริเวณ อู่เรือกัปตัน เขตบางกอกน้อย
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์พื้นที่ทางภาคเหนือ ซึ่งมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางจังหวัด ประชาชนในกรุงเทพมหานครอาจจะกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำ และส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ วันนี้เลยอยากพาสื่อมวลชนลงเรือเพื่อดูแนวป้องกันน้ำท่วม และแผนรับมือของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ ที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้
ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร แจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร) และพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคม 2568 เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ฐานน้ำทะเล ระดับ +1.18 ถึง +1.20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ม.(รทก.) จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแนวเขื่อนชั่วคราว หรือแนวฟันหลอ ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ทั้งนี้ระดับน้ำดังกล่าว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
สถานการณ์ฝนในเดือนตุลาคมนี้ ช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคม 2568 จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “แมตโม” ช่วงวันที่ 9-14 ตุลาคม 2568 มีฝนกระจาย และฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณดังกล่าวต้องระวังฝนตกหนัก และฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และลุ่มน้ำต่างๆ อาจมีระดับสูงขึ้น ช่วงวันที่ 15-20 ตุลาคม 2568 และช่วงแรก ๆ โดยภาพรวมถือว่ายังปกติถึงแม้ว่าช่วงกลางเดือนจะมีฝนตกที่ไม่ใช่พายุ ระดับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไม่ถึงภาวะวิกฤต
• วาง 2 มาตรการรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน คู่ 3 มาตรการรับมือน้ำฝน
กรุงเทพมหานครได้วางมาตรการรับมือน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใน 2 มาตรการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือ-น้ำหนุน ประกอบด้วย 1. ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม 2. การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และ 3 มาตรการพร้อมรับสถานการณ์น้ำฝน ประกอบด้วย 1. ลดระดับน้ำรองรับสถานการณ์ฝน 2. เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ 3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่
• แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบพร้อมติดตามความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำจากพื้นที่เหนือกรุงเทพมหานคร ลงสู่อ่าวไทย การบริหารจัดการน้ำเหนือที่ไหลลงมา มีผลโดยตรงต่อระดับน้ำในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูง ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นด้วย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานครจึงก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 88 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 3.65 กิโลเมตร แนวฟันหลอ 4.35 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร มีระดับความสูงดังนี้
- ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.)
- ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.)
- ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)
- ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)
- ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)
• เรียงกระสอบทราย เสริมเครื่องสูบน้ำ สร้างสะพานไม้ เฝ้าระวังชุมชนนอกแนวคันกันน้ำ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำเหนือ น้ำหนุน เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเช่น แนวฟันหลอ ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขจุดฟันหลอแล้วเสร็จ 22 จุด (จากจำนวนทั้งหมด 32 จุด) คงเหลือแนวฟันหลอ 10 จุด ความยาว 1.18 กม. และเรียงกระสอบทรายในจุดฟันหลอที่ยังไม่แล้วเสร็จและช่องเปิดท่าเรือ (ประมาณ +2.40 ถึง +2.70 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) เพื่อต้านทานแรงดันของมวลน้ำ การเรียงกระสอบทรายประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 75 จุด ความยาว 3,222 ม. ใช้กระสอบทรายทั้งสิ้น 198,700 ใบ ใช้ทราย 1,656 ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังมีการใช้มาตรการเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ได้แก่ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ และการเตรียมพร้อมของเครื่องจักรกลในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสูบน้ำฝนหรือน้ำที่อาจรั่วซึมผ่านแนวป้องกันชั่วคราวออกสู่ระบบระบายน้ำหลัก พร้อมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ด้าน นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำเหนือ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล
มีปริมาณน้ำ 89 % เขื่อนสิริกิติ์ 96 % เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 100 % และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 73 % โดยทั้ง 4 เขื่อนหลักยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,042 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ ปริมาณ น้ำไหลผ่าน 2,748 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,776 ลบ.ม./วินาที) เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบาย 2,500 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,500 ลบ.ม./วินาที) เขื่อนป่าสักฯ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก 450 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 450 ลบ.ม./วินาที) และที่เขื่อนพระรามหก ระบายน้ำ 562 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 594 ลบ.ม./วินาที) ทำให้มีน้ำไหลมาบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 2,421 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน
6 ต.ค. 2,474 ลบ.ม./วินาที)
• เปิดทุกช่องทาง กทม. ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว
สำหรับประชาชน สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและฝนจาก กทม. ได้ที่ Website: http://dds.bangkok.go.th/ หรือ www.prbangkok.com Facebook: @BKK.BEST หรือ กรุงเทพมหานคร Twitter (X): @BKK_BEST กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โทร. 1555 หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำ โทร. 0 2248 5115 หรือแจ้งผ่านระบบทราฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue)
ในการนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่