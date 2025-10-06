“Siam World Music Festival 2025” เทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ เปิดเวทีศิลปิน-คอสเพลย์ ณ สวนสยาม อะเมซิ่งพาร์ค

ถึงเวลาที่คนรักเสียงดนตรีและวัฒนธรรมต้องจดวันในปฏิทิน! เพราะงาน “Siam World Music Festival 2025” ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนสยาม อะเมซิ่งพาร์คภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเวทีที่ผสมผสานพลังของดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน
คุณณัฐรัชต์ จิระพลพนิต หัวหน้าโครงการ Siam World Music Festival เปิดเผยว่า งาน “Siam World Music Festival 2025” เทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ เป็นฟรีคอนเสิร์ต ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเวทีที่ผสมผสานพลังของดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน นับได้ว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินแนวหน้าของประเทศ ที่จะทำให้งานเทศกาลครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยสีสันดนตรีที่หลากหลาย ตั้งแต่ไทย ป๊อปร็อก อินดี้ ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ และโชว์ที่ผสมผสานความร่วมสมัย
โดยไฮไลต์ภายในงาน ประกอบไปด้วย เวิร์กชอปดนตรีจากศิลปินชั้นนำ ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2568 เตรียมพบกับ Workshop ดนตรี ทริคการเล่นเครื่องดนตรี 4 ตัวเด็ด กีตาร์ เบส กลอง เปียโน และ Workshop “ดนตรีกับภาพยนตร์” เสกเสียงเพลงให้โลกหนังสั่นสะเทือน จากวิทยากร มากความสามารถหลายท่าน และศิลปินชื่อดัง ที่จะมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ และกิจกรรม Workshop “เส้นทางสู่ศิลปิน” แจกทริคปังๆ เส้นทาง superstars! ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้เชิงลึก แต่ยังเป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากก้าวเข้าสู่วงการดนตรี ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม Workshop ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ฟรี” ได้ที่ https://forms.gle/M3pPvjmD5M2BLBxJ9
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 มาสนุกไปพร้อมกันกับเวทีคอนเสิร์ต จัดเต็มกับ 3 เวที บรรยากาศจะถูกยกระดับสู่ความมันส์เต็มรูปแบบ ด้วย 3 เวทีการแสดงดนตรี ที่รวมศิลปินแถวหน้าของวงการ อาทิ Violette Wautier, The Richman Toy, Yew, Moving and Cut, Ayla’s, Keng Tachaya, Botcash, Toto The Golden Song, It Itsarapong, 4June X Rari Tinn, Time Time และ Kit Ronnakit
และอีกหนึ่งไฮไลต์ ที่ทุกคนรอคอยคือ การประกวดคอสเพลย์ในธีมชุดประจำชาติ ที่จะพาผู้เข้าร่วมแต่งกายในเอกลักษณ์ความงามของ 5 ชาติ ได้แก่ ไทย, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย และจีน พร้อมด้วย ขบวนพาเหรดแฟนตาซีสุดตระการตา ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นหนูน้อย (อายุ 3–9 ปี) รุ่นเดี่ยว (อายุ 10 ปีขึ้นไป) และ รุ่นทีม (ไม่จำกัดอายุ) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าประกวดและเน้นย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการแต่งกาย
นอกจากความบันเทิงและการเรียนรู้แล้ว “Siam World Music Festival 2025” ยังมีเป้าหมายสำคัญในการ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น ตลาดไทย ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้า งานหัตถกรรม และอาหารพื้นบ้านมาจำหน่าย รวมถึงการจ้างงานทั้งด้านการแสดง การผลิต และการบริการ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้งานนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือ การเป็น ฟรีคอนเสิร์ต เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงง่าย และเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวเชิงดนตรีของไทย เสียงดนตรี วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ กำลังจะถูกรวมไว้ในที่เดียวที่งาน “Siam World Music Festival 2025” วันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจกิจกรรม Workshop หรือร่วมงานคอนเสิร์ต สามารถติดตามข่าวสารและลุ้นรับตั๋วคอนเสิร์ต “ฟรี” ได้ทางเพจ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61579339260024 และ https://www.tiktok.com/@siamworldmusic_festival แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีที่มอบความสุข และยังสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมไทย