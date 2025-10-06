ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ป.เอก สาขาสหวิทยาการ ภาค 2/2568 เน้นสร้างองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ รับจำนวนจำกัด เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้สหวิทยาการที่ทันสมัย และรับจำนวนจำกัด เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.1 แผน 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาให้สมัครได้ ดังนี้
1.1 เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะสามารถต่อยอดในระดับปริญญาเอกได้ หรือ
1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพในระดับสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือ
1.3 เป็นผู้ที่เสนอประเด็นการวิจัยที่แสดงถึงคุณูปการอย่างมีนัยสำคัญต่อวงวิชาการ
เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ ลักษณะและเงื่อนไขของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบการวิจัยที่ชัดเจน
หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ทั้งนี้ คะแนนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
1.2 แผน 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาให้สมัครได้ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะสามารถต่อยอดในระดับปริญญาเอกได้ หรือ
2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพในระดับสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือ
2.3 เป็นผู้ที่เสนอประเด็นการวิจัยที่แสดงถึงคุณูปการอย่างมีนัยสำคัญต่อวงวิชาการ
ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ทั้งนี้ คะแนนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 หมวด 4
พิจารณาเค้าโครง Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการและหนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ของผู้เข้าศึกษา
เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร และตามเงื่อนไขของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัครของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวดำหรือสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย
2.1 ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
2.2 ตำแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน
2.3 สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และ E-mail
2.4 ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2.5 ประสบการณ์ทางวิชาการ
สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษาที่ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง
สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี)
Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
6.1 ชื่อเรื่อง
6.2 ชื่อผู้เสนอ
6.3 หลักการและเหตุผล
6.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6.5 ขอบเขตการวิจัย
6.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.7 ระเบียบวิธีวิจัย
6.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.9 เอกสารอ้างอิง
จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครระบุใน Proposal ด้วยว่าต้องการศึกษาแผน 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) หรือแผน 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรฯ และเงื่อนไขของแต่ละแผน เพิ่มเติมได้ที่ www.cis.tu.ac.th
4. วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มประวัติผู้สมัครได้ที่ www.cis.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2568
ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยสหวิทยาการ บัญชีเลขที่ 905-0-09406-0
ยื่นสำเนาใบเสร็จค่าสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือยื่นหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเองที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวัน และเวลาราชการภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2568
5. จำนวนรับเข้าศึกษา
จำนวน 5 คน
6. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
ในการรับสมัครหลักสูตรฯ ยังไม่รับหลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาฉบับจริง (ปริญญาบัตร หรือ Transcript) ดังนั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากหลักสูตรฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
ผู้สมัครสามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษภายหลังจากวันปิดรับสมัคร (วันที่ 4 ธันวาคม 2568) ก่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ได้
เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
7. ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2568 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cis.tu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ที่ www.cis.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ www.cis.tu.ac.th
8. เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 หัวข้อ การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้ที่เข้าศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ พ.ศ. 2535 และจ่ายตามอัตราการจัดเก็บค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ พ.ศ. 2557 สำหรับนักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละประมาณ 73,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 438,000 บาท และนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละประมาณ 86,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 516,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2568
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี