“สุรศักดิ์” มอบข้อสั่งการผู้บริหารกระทรวง อว.ให้ระวังผู้ที่แอบอ้างหรือหวังผลประโยชน์พร้อมป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ย้ำลงพื้นที่ตรวจราชการห้ามทำป้ายต้อนรับ ไม่รับของที่ระลึกหรือของฝาก ให้ ขรก.นำเวลาไปใช้ในประโยชน์ต่อราชการดีกว่า
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวง อว.พร้อมมอบข้อสั่งการ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวง อว. ดร.วันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานกระทรวง อว.ทั้งหมดเข้าร่วม ที่ห้องประชขุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนกระทรวง อว.ให้นำนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ที่แถลงต่อรัฐสภา 5 ด้านและนโยบายของ รมว.กระทรวง อว.ไป ดำเนินการอย่าเป็นรูปธรรมและมีแผนปฎิบัติการที่ชัดเจนหรือ Action Plan ที่สำคัญให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ซึ่งผ่านมาต้องขอบคุณปลัดกระทรวง อว.และผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว.ตลอดจนทีมงานที่ออกมาให้ข่าวตอบโต้ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้องกับกระทรวง อว. หากมีกระแสไม่ดีเกี่ยวกับกระทรวงจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการสืบสวนในเรื่องที่มีการกล่าวหาต่อไป และหากมีผู้ที่อยู่ในกระทรวงหรือหน่วยงานในกำกับเข้าไปทำในสิ่งไม่ถูกต้อง จะมีบทลงโทษทั้งทางวินัยและตามกฎหมาย ซึ่งเราต้องระวังผู้ที่แอบอ้างหรือหวังผลประโยชน์ด้วย
“ขณะเดียวกันให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวปฏิบัติ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานมีการดำเนินการอยู่แล้วก็ให้ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ” รมว.กระทรวง อว.กล่าวและว่า นอกจากนี้ ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกหรือโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อชีวิตที่รุนแรงขึ้น
นายสุรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด เช่น ไม่มีป้ายต้อนรับ ไม่รับของที่ระลึกหรือของฝาก ให้นำเวลาไปใช้ในประโยชน์ต่อราชการ ต่อการพัฒนาองค์กรมากกว่าจะมาทำป้ายต้อนรับรัฐมนตรี
“ขอกำชับนะครับ เรื่องของที่ระลึกเป็นสิ่งไม่จำเป็น แต่สามารถเอาสิ่งที่มีอยู่แล้ว พวกเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าชุมชนมาโชว์ได้ แบบนี้รับได้ ผมไม่ใช่นักวิชาการ ผมไม่ใช่นักการศึกษา แต่ผมรู้ว่าหน้าที่ของนักการเมืองคืออะไร ถ้าไม่รู้หน้าที่ ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร” นายสุรศักดิ์ กล่าว