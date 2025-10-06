10 ภาคีเครือข่าย รวมพลังจัดงาน “เปิดหัวใจ เข้าใจสมาธิสั้น ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง” พลิกมุมมองต่อภาวะสมาธิสั้น สร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังจัดงาน “เปิดหัวใจ เข้าใจสมาธิสั้น ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง” การรวมพลังครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาวะสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ที่อาจไม่ใช่ข้อด้อย แต่คือพลังสร้างสรรค์ที่รอการค้นพบ
เป้าหมายสำคัญของงาน คือ การเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มักมองว่าสมาธิสั้นทำให้มีปัญหาในการเรียนรู้ ทั้งที่แท้จริงแล้ว ภาวะนี้สามารถดูแลและจัดการได้หากได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนที่เหมาะสม ผู้มีสมาธิสั้นจำนวนมากสามารถเรียนรู้ ทำงาน และประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป
งานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2568 บริเวณโซนอีเด็น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานได้เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจได้มาสัมผัสโลกของผู้มีภาวะสมาธิสั้น ผ่านนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟในรูปแบบเกม แบบทดสอบ และกิจกรรมที่ท้าทายทักษะด้านสมาธิ ความจำ การควบคุมอารมณ์ ความอดทน ซึ่งจะทำให้สังคมได้เปิดมุมมองใหม่ และเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของผู้ที่มีภาวะนี้
ศ.เกียรติคุณ นพ.รณชัย คงสกนธ์ อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “สมาธิสั้นเป็นภาวะที่พบได้ มากในเด็กวัย 3–7 ปี และอาจมีภาวะนี้ต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น หากครอบครัวมีคนที่มีภาวะสมาธิสั้น เด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นถึง 4-5 เท่า โดยเกิดมาจากความผิดปกติบางอย่างของสมอง และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับสารพิษอย่างสารตะกั่ว ควันบุหรี่ สุรา รวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และการขาดการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หากผู้ปกครอง ครู และคนรอบข้างเข้าใจอาการ และพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเรียนรู้ และทำงานได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป”
พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา ตัวแทนนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “สังคมไทยยังมีความเข้าใจผิดว่าเด็กซนหรือควบคุมตัวเองไม่ได้คือเด็กดื้อ ผู้ใหญ่ที่สมาธิสั้นคือคนขี้เกียจหรือขาดความมุ่งมั่น ความเชื่อเหล่านี้สร้างแรงกดดันและผลกระทบทางจิตใจให้กับผู้ป่วย สมาธิสั้นไม่ใช่ข้อจำกัดด้านความสามารถ ตรงกันข้าม หลายคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นหากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม อาการของเด็กซนกับสมาธิสั้นต่างกัน ข้อสังเกต คือ เด็กซนคือเด็กพลังเยอะแต่หยุดได้เมื่อถูกเตือนหรือเหนื่อย มีสมาธิกับสิ่งที่สนใจ ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ แต่เด็กสมาธิสั้น สมองเขาทำงานผิดปกติ ทำให้ควบคุมตัวเองยาก ขาดสมาธิ บางรายอาจมีอาการไฮเปอร์ร่วมด้วย เช่น ยุกยิก นอนไม่หลับ พูดไม่หยุด”
รศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลกระทบของภาวะสมาธิสั้น และการดูแลคนกลุ่มนี้ว่า “ภาวะสมาธิสั้นอาจทำให้เด็กใช้ชีวิตยากลำบากด้านการเรียนและการเข้าสังคม แต่หากคนรอบข้างเข้าใจ เช่น ปรับวิธีการสอน สร้างวินัยเชิงบวก จะช่วยให้พวกเขามีศักยภาพและความมั่นใจในตนเอง การที่เด็กสมาธิสั้นจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เมื่อเด็กเริ่มหลุดโฟกัสให้เรียกเบา ๆ ไม่ควรดุแรง ชื่นชมทันทีเมื่อเขาทำสิ่งที่ดี หาจุดแข็งเพื่อสนับสนุนให้เขามีความมั่นใจ ที่สำคัญ ต้องทำความเข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้นไม่ใช่เด็กที่เรียนไม่ได้ เพียงแค่ต้องการความเข้าใจ และเอาใจใส่มากกว่าเด็กทั่วไป”
ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงบทบาทของสังคมว่า “กรุงเทพมหานครมุ่งสร้างเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือการเรียนรู้ ภาวะสมาธิสั้นเป็นหนึ่งในความหลากหลายที่สังคมควรทำความเข้าใจ เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงศักยภาพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม การสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับทุกคนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานครยินดีสนับสนุนและพร้อมที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม”
นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเสวนา “Raising awareness of ADHD understands” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาวะสมาธิสั้น “A Panel Discussion of ADHD” เวทีแบ่งปันประสบการณ์จริงจากแพทย์ ผู้ป่วย และนักเขียนที่เป็นแรงบันดาลใจ และ “ADHD Inspire Talk” เรื่องราวจากบุคคลต้นแบบ ทั้งนักการศึกษา อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ และอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ ที่ได้มาแบ่งปันมุมมอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มีภาวะสมาธิสั้น
งาน “เปิดหัวใจ เข้าใจสมาธิสั้น ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง” จึงไม่เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ แต่ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคม ที่จะลดอคติ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาวะสมาธิสั้น เพื่อให้ผู้มีภาวะนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง และเห็นคุณค่าของความหลากหลายอย่างแท้จริง
ภายใต้ความร่วมมือของ 10 ภาคีเครือข่ายในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในโรคสมาธิสั้น
