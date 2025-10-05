“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน

วันนี้ (5 ต.ค.) เวลา 07.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของถนนสามเสนทรุดต้ว ว่า จากการสอบถามทีมงานทราบว่าอาคารสน.สามเสนยังมีการขยับบ้างเล็กน้อย มีการทรุดตัวมากขึ้น ซึ่งเมื่อคืนเป็นการดำเนินการรื้อถอนอาคารบางส่วนโดยใช้หุ่นยนต์ขึ้นไปรื้อถอนส่วนประกอบของอาคารบางส่วน เช่น กรอบหน้าต่าง ซึ่งการรื้อถอนอาคารสน.สามเสนเป็นไปเพื่อความปลอดภัยโดยเป็นมติของคณะกรรมการฯ ด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ โดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้เมื่อคืนได้มีการถมทรายจํานวน 800 คิว ประมาณ 3,800 ลบ.ม. และวันนี้ตอนเช้าจะมีการถมทรายอีก 1,200 ลบ.ม. รวมเป็นทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. ทำให้ผนังดินมีความเสถียรมากขึ้น และภาพรวมอาคารอื่นโดยรอบ สน.สามเสน ก็มีความมั่นคงไม่มีการขยับตัว นอกจากนี้ได้จะดำเนินการฉีดซีเมนต์โดยรอบผนังดินถนนที่ทรุดตัว เพื่อให้การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างสะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย โดยในวันนี้โรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติสำหรับผู้ป่วยที่นัดโรงพยาบาลไว้ในวันอาทิตย์