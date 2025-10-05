xs
xsm
sm
md
lg

“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (5 ต.ค.) เวลา 07.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของถนนสามเสนทรุดต้ว ว่า จากการสอบถามทีมงานทราบว่าอาคารสน.สามเสนยังมีการขยับบ้างเล็กน้อย มีการทรุดตัวมากขึ้น ซึ่งเมื่อคืนเป็นการดำเนินการรื้อถอนอาคารบางส่วนโดยใช้หุ่นยนต์ขึ้นไปรื้อถอนส่วนประกอบของอาคารบางส่วน เช่น กรอบหน้าต่าง ซึ่งการรื้อถอนอาคารสน.สามเสนเป็นไปเพื่อความปลอดภัยโดยเป็นมติของคณะกรรมการฯ ด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ โดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้เมื่อคืนได้มีการถมทรายจํานวน 800 คิว ประมาณ 3,800 ลบ.ม. และวันนี้ตอนเช้าจะมีการถมทรายอีก 1,200 ลบ.ม. รวมเป็นทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. ทำให้ผนังดินมีความเสถียรมากขึ้น และภาพรวมอาคารอื่นโดยรอบ สน.สามเสน ก็มีความมั่นคงไม่มีการขยับตัว นอกจากนี้ได้จะดำเนินการฉีดซีเมนต์โดยรอบผนังดินถนนที่ทรุดตัว เพื่อให้การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างสะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย โดยในวันนี้โรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติสำหรับผู้ป่วยที่นัดโรงพยาบาลไว้ในวันอาทิตย์











“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน
“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน
“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน
“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน
“ชัชชาติ” เผย กทม. ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น