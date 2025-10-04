รมว.กระทรวง อว. สั่งตรวจสอบกรณีจัดซื้อและกระจายเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสีไปยังโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ เผยตรวจสอบเบื้องต้นพบไม่เป็นความจริง เป็นการแอบอ้างของกลุ่มบุคคล สกสว.เตรียมดำเนินคดี พร้อมออกแถลงการณ์ยันไม่มีนโยบายจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าวและไม่มีการจัดสรรงบ 2,500 ล้านตามที่มีการกล่าวอ้าง
จากกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายโดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะดำเนินการจัดซื้อและกระจายเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี หรือ Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง ไปยังโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาผู้ป่วย เนื้องอกสมองบางชนิด และ Brain functional disorder เช่น โรคพาร์คินสัน เป็นต้น โดยที่โรงเรียนแพทย์ไม่ได้ร้องขอนั้น
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.68 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. เปิดเผยว่า นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.กระทรวง อว. ได้สั่งการให้มีตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับกระทรวง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้น ตนได้สอบถามไปยัง สกสว. พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่มีกลุ่มบุคคลไปแอบอ้างกับโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ว่าเป็นโครงการของกระทรวง อว. ที่จะได้รับทุนจาก สกสว. โดยหลังจากนี้ สกสว. จะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่ไปแอบอ้างต่อไป
“ทั้งนี้ รมว.กระทรวง อว. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่อภิปรายเรื่องดังกล่าว กระทรวง อว. จะตรวจสอบให้ถี่ถ้วนและจะไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก ยืนยันว่าทุกการดำเนินการจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้” ปลัดกระทรวง อว. กล่าว
ขณะที่ สกสว. ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรเครื่อง Gyroscopic Radiosurgery ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันไม่มีนโยบายหรือโครงการจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าว และไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 2,500 ล้านบาทตามที่มีการกล่าวอ้าง ทั้งนี้ สกสว. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ การพิจารณางบประมาณทุกด้านยึดหลักความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความต้องการของหน่วยบริการ และความคุ้มค่าต่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ