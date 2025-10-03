เริ่มแล้ว "งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2568" หนึ่งเดียวในโลก! 3-6 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อำเภอบางพลี องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานความร่วมมือ และเครือข่ายชุมชน ร่วมสืบสาน จัดงานประเพณี รับบัว 1 เดียวในโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 ตุลาคม 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี และ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
สายน้ำแห่งศรัทธา หลั่งไหล น้อมใจสักการะหลวงพ่อโต มหัศจรรย์ “รับบัว” หนึ่งเดียวในโลก
"งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2568" ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ของชาวอำเภอบางพลี ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อคนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำ ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดย กระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีรับบัว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่ เชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวไปในเรือ แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ จะประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการ
การจัดงานในปีนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศงานสุดยิ่งใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2568
โดยช่วงเช้า ได้มีพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง และวันในวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ช่วงเวลา 16.00 น. จะมีพิธีเปิดลานวัฒนธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี โดยจะมีพิธีโยนบัวในวันที่ 6 ตุลาคม เชิญชวนทุกท่านชมขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำ และร่วมบุญในพิธีโยนบัว ตลอดริมคลองสำโรง จากวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ถึง วัดบางพลีใหญ่กลาง และตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี
เริ่มแล้ววันนี้ กับ โซนนิทรรศการ ลานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบางพลีในอดีต วิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ ลาน Soft Power ซุ้มข้าวต้มมัด แจกฟรี ตลอดงาน รวมถึง การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำ ตระการตา ๒ เวทีกิจกรรมทั้งด้านหน้า และด้านหลังอำเภอ ซึ่งจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย จากสถาบันการศึกษา เขตอำเภอบางพลี และเครือข่ายชุมชน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมการประกวด แข่งขัน อาทิ การประกวดหนุ่ม-สาว รับบัว , การแข่งขันมัดข้าวต้ม , แข่งขันบาสโลบ , ประกวดร้องเพลง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกร้านสินค้าพื้นเมือง-ชุมชน (OTOP) กว่า 70 ร้านค้า
ปิดท้ายทุกค่ำคืน กับศิลปินชื่อดัง 21.30 น. เป็นต้นไป
3 ต.ค. เต๋า ภูศิลป์ วารินรักษ์ / 4 ต.ค. นภัทร อินทร์ใจเอื้อ / 5 ต.ค. ไรอัล กาจบัณฑิต จำปาศิลป์ / 6 ต.ค. (13.00 น.) ก้านตอง ทุ่งเงิน
เชิญทุกท่านมาร่วมเก็บเกี่ยวความประทับใจ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำและศรัทธา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ไปด้วยกัน