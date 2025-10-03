คณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568ที่ผ่านมา นายสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการนี้นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามกับคณะอนุกรรมการฯ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
นายสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดระบบดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง, การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ, การพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายการรักษา, และการส่งเสริมการป้องกันและสุขภาพของแรงงานอย่างเป็นธรรม
สำหรับโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงานนี้มีการตรวจติดตามโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมป้องกัน
ด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณในปี 2568 ดำเนินการใน 5 ภาค
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 การติดตามนี้มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
และเสริมสร้างระบบป้องกันและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกจ้างที่อยู่ภายใต้กองทุนเงินทดแทน
โดยได้ร่วมประชุมกับคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลการจัดบริการคลินิกโรคจากการทำงานดีเด่น ประเภทศูนย์เชี่ยวชาญโรคปอดจากการทำงานประจำปี 2568 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัย ครั้งที่ 15/2568 และประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับพื้นที่ในภาคตะวันออก ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัด คลินิกโรคจากการทำงานจำนวน 24 โรงพยาบาล โดยมีผู้แทนนำเสนอผลงาน ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ข่ายสมุทรปราการ โรงพยาบาลแม่ข่ายระยอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลระยอง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) และสถาบันราชประชาสมาสัย