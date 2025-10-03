กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พลิกบทบาท “ผู้ให้ทุน” สู่ “พันธมิตร” จัดเวทีถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของประชาชนปี 66-68 ผ่าน “ต้นไม้แห่งการเรียนรู้”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีสรุปผล “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566–2568” โดยมีภาคีเครือข่ายกว่า 50 คน จากทั่วประเทศ พร้อมด้วยสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและเสนอแนวทางใหม่ ในการขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ถอดบทเรียน 2 ปี ขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ชู 3 ข้อค้นพบ 3 แนวทาง 13 มาตรการ ณ โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ
จาก “ผู้ให้ทุน” สู่ “พันธมิตร” ที่เดินไปด้วยกัน นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ยินดีกับผู้ได้รับทุนสนับสนุนปี 2568 จำนวน 108 โครงการ และขอเป็นกำลังใจให้ ทุกท่านผลิตสื่อน้ำดีเพื่อสังคมไทย ส่วนผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ รอบใหม่ปลายปีนี้ โดยกองทุนพัฒนาสื่อฯ จะจัดสรรทุนราว 100 โครงการต่อปี ที่สำคัญบทเรียนและข้อคิดเห็นที่ได้จากเวทีนี้จะถูกนำไปสังเคราะห์เป็นแนวนโยบาย เพื่อผลักดันให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อน้ำดี”
ผลลัพธ์ชัดเจน สื่อสร้างสรรค์ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 2 ปี ของการทำงานเชิงรุก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่เพียงสร้างสื่อน้ำดีมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังสร้างความร่วมมือที่จับต้องได้ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู่ชุมชน สร้างสังคมเข้มแข็ง” ซึ่งช่วยลดพื้นที่สื่อขยะ เพิ่มสื่อน้ำดี และเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะ ในกลุ่มเยาวชน ถือเป็นกำแพงป้องกันสังคมไทยจากผลกระทบเชิงลบของโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้วิทยากรกระบวนการ คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ 2 ประเด็น ในเวทีสรุปผล “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566–2568” นั่นคือ การถอดประสบการณ์และการสังเคราะห์บทเรียนสำคัญกับการนำเสนอมาตรการและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 3 ข้อค้นพบ 3 แนวทาง และ13 มาตรการ
3 ข้อค้นพบ – 3 แนวทาง – 13 มาตรการ 3 ข้อค้นพบ ได้แก่ ความสำเร็จ: เพียง 2 ปี เครือข่ายสื่อปลอดภัยระดับภูมิภาค เติบโตขึ้นกว่า 22% จาก 119 องค์กร เพิ่มเป็น 146 องค์กร ความท้าทาย: ข้อจำกัดด้านงบประมาณและการเข้าถึงพื้นที่ บทเรียนสำคัญ: การเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ให้ทุน” สู่ “พันธมิตร” ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความยืดหยุ่น ควรนำเครื่องใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีมายกระดับศักยภาพของเครือข่ายให้ยั่งยืน
3 แนวทาง ได้แก่ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยข้อมูลและ Network Mapping เพื่อวางแผนและลงทุน ในโครงการที่มีศักยภาพสูงสุด การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รวมไปการสื่อสารและขยายผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแกนนำเครือข่ายในพื้นที่
13 มาตรการ ครอบคลุมตั้งแต่การปรับรูปแบบงบประมาณ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาเยาวชน การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจและความผูกพันในเครือข่าย
เสียงสะท้อนจาก “ต้นไม้แห่งการเรียนรู้” ไฮไลท์ของเวทีสัมมนาในครั้งนี้ ก็คือ ผู้เข้าร่วมมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการ “ต้นไม้แห่งการเรียนรู้” ตั้งแต่สิ่งที่ได้ทำ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไปจนถึงอุปสรรค เช่น Fake News เวลาจำกัด หรือประเด็นอ่อนไหว และปัจจัยเกื้อหนุนอย่างเครือข่ายชุมชน สื่อ และนโยบายภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ ตลอดจนความหลากหลายของแพลตฟอร์มนำเสนอสื่อในยุคปัจจุบัน เช่น Facebook Tiktok Line IG Youtube X เป็นต้น
ซึ่งล้วนนำไปสู่บทสรุปที่สำคัญ เช่น “สื่อปลอดภัยคือเกราะป้องกัน สื่อสร้างสรรค์คือแสงนำทาง” “หน้าที่ของสื่อไม่ใช่เพียงการบอกเล่า แต่เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกชีวิต” “รวมพลังสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วย พลังความรู้ จากการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม” เป็นต้น ที่สำคัญทุกคนไม่ใช่แค่ผู้รับทุน แต่คือ “เจ้าของร่วม” ของพื้นที่สื่อ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น