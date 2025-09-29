CPF รับโล่รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ปี 2568 ดำเนินธุรกิจเติบโตเคียงคู่สังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจไทย
นาวสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษัทได้นำหลักสิทธิมนุษยชนบูรณาการเข้าสู่ทุกมิติของการทำงาน รางวัลนี้จึงไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่โดดเด่น แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ว่าซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อีกทั้งยังยึดมั่นในหลัก ‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเป็นแบบอย่างด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ภาคธุรกิจไทย”
โดยบริษัทมีกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นแกนหลักของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า เกษตรกร ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม โดยได้วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ติดตามผลและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน
ซีพีเอฟมุ่งสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเท่าเทียม เคารพความหลากหลาย โดยสนับสนุนให้พนักงานแสดงออกอย่างอิสระ และดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพทางการเงิน รวมถึงสุขภาวะทางสังคม ผ่านชมรมและโครงการที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกเข้าร่วมตามความสนใจ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เติบโตในสายอาชีพ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคู่ค้า ซีพีเอฟนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญภายในองค์กรถ่ายทอดสู่บุคคลภายนอก ทั้งนิสิต นักศึกษา และเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างกำลังคนคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนชุมชนให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างรากฐานความรู้และสุขภาวะที่แข็งแรงในขณะเดียวกันยังสร้างเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของคู่ค้าเพื่อมุ่งสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งมั่นไม่รับซื้อวัตถุดิบจากพื้นที่บุกรุกป่าหรือการเผาไร่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม
ความสำเร็จในการได้รับรางวัลต่อเนื่องนี้ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบของซีพีเอฟในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่เท่าเทียม และทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น