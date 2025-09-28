“นฤมล” ย้ำโปร่งใส สั่ง สพฐ. เอาผิดเด็ดขาด หากพบทุจริตบรรจุครูผู้ช่วย

ปมร้องเงินแลกเก้าอี้ครูผู้ช่วยมหาสารคาม ศธ. เร่งสืบสวน “นฤมล” เน้นย้ำทุกตำแหน่งต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขู่ดำเนินคดีถึงที่สุดหากมีการทุจริตจริง
วันนี้ (28 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ กรณีผู้เข้าสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร้องเรียนว่ามีการเรียกรับเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่กลับไม่ได้รับตำแหน่งตามที่อ้างนั้น เรื่องดังกล่าว สพฐ. ได้รับเบาะแสและติดตามข้อมูลมาตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อน ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ สพฐ. มอบหมายนิติกรส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักนิติธรรมและความโปร่งใส สพฐ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นเป็นกรณีเฉพาะแล้ว โดยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผลการสอบสวนมีความสมบูรณ์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
การดำเนินการครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ที่เน้นย้ำว่าการโยกย้าย บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่ง ต้องยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อรักษามาตรฐานของระบบการศึกษาและความศรัทธาของสังคมต่อวิชาชีพครู โดยได้กำชับให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “สพฐ. ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและคุณธรรมในการบรรจุแต่งตั้งครู หากพบว่ามีผู้ใดกระทำผิดจริง จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดบรรทัดฐานที่บิดเบือน และเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน พร้อมกันนี้ ขอเตือนอย่าให้หลงเชื่อ ‘การตกเบ็ด’ หรือการอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการบรรจุ แต่งตั้ง หรือโยกย้ายได้ เนื่องจากกระบวนการทั้งหมด ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน”