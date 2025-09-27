“ศิลปินสร้างศิลปิน” กระหึ่มกลางกรุง บันดาลแรงบันดาลใจจากอดีตสู่อนาคต…เปิดอีกวันเดียวเท่านั้น! งานเฉลิมฉลอง 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รวมพลศิลปินทั่วไทยโชว์ศิลป์กลางเซ็นทรัลเวิลด์ คนแน่นตั้งแต่วันแรก!

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 – บรรยากาศของมหกรรม “ศิลปินสร้างศิลปิน” ที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยงานเริ่มต้นไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากประชาชนหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้หลงใหลในศิลปะ วงการการศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจผ่านผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัย
ภายในงานแบ่งออกเป็นหลายโซน ครอบคลุมตั้งแต่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ไปจนถึงเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยและเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นบนเวทีตลอดทั้งวันดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขน ละครหุ่น หมากรุกไทยประกอบเสียงดนตรี ไปจนถึงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินชื่อดังมากมาย
หนึ่งในโซนที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือ “บูธผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม” ที่จัดแสดงและจำหน่ายผลงานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด CPOT ซึ่งชูจุดเด่นเรื่อง Soft Power ไทยผ่านสินค้าในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานคราฟต์ งานออกแบบลวดลาย ไปจนถึงแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยในรูปแบบใหม่และในกลุ่มแบรนด์ที่น่าจับตา Snob คือหนึ่งในผู้ร่วมงานที่เรียกเสียงชื่นชมไม่น้อย
“เราอยากให้คนไทยใส่เสื้อที่มีลายไทย โดยไม่รู้สึกว่าต้องใส่เพราะหน้าที่ แต่ใส่เพราะมันเท่และมีคุณค่า” — คุณแม็ก ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Snob กล่าวกับผู้สื่อข่าว
Snob เป็นแบรนด์แฟชั่นที่เกิดจากความหลงใหลใน “โขน” และศิลปะไทยดั้งเดิม โดยได้นำลวดลายจากศิลปะไทย เช่น เครื่องเบญจรงค์ ยักษ์ทศกัณฐ์ ฯลฯ มาวางองค์ประกอบใหม่ให้ดูร่วมสมัย โดยทุกชิ้นงานเริ่มต้นจาก “การวาดมือ” ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ลงบนเสื้อผ้า
“เราอยากให้ลวดลายไทยอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่บนผนังพิพิธภัณฑ์ แต่เดินไปพร้อมเราได้ทุกวัน” – คุณแม็กเสริม Snob จึงไม่ใช่แค่แฟชั่นแบรนด์ แต่เป็นตัวอย่างของพลัง Soft Power ไทย ที่สามารถต่อยอดจากรากวัฒนธรรมสู่เวทีร่วมสมัยได้อย่างสง่างาม
สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศมหกรรมศิลปะครั้งนี้ เหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวเท่านั้น! วันพรุ่งนี้ (28 ก.ย.) จะเป็นวันสุดท้ายของงาน โดยยังคงมีกิจกรรมเข้มข้นตลอดวันทั้งนิทรรศการ เสวนา การแสดงสด และกิจกรรม Workshop ฟรี
อย่าพลาด! มหกรรม “ศิลปินสร้างศิลปิน” เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765