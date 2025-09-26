“ชัชชาติ” ยันตึก รพ.วชิระมั่นคง ไม่กระทบบริการ ย้ำซ่อมถนนสามเสนเสร็จเร็วที่สุด

ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจถนนสามเสนทรุด ยืนยันอาคาร รพ.วชิรพยาบาลแข็งแรงปลอดภัยไม่พบแรงสั่นสะเทือน พร้อมจัดทีมงาน-เครื่องสูบน้ำ 4 เครื่องสแตนด์บายรับมือฝน เดินหน้าอุดรอยรั่ว เทคอนกรีต และซ่อมถนน คาดใช้เวลา 14 วัน
วันนี้ (26 ก.ย.) เมื่อเวลา 17.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณีถนนทรุดบริเวณถนนสามเสนหน้าวชิรพยาบาล โดยนายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการอุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ เบื้องต้นสามารถทำการอุดรอยรั่วได้แล้ว การที่เราใช้กระสอบทรายทิ้งลงไปก่อนแล้วเทคอนกรีตลงทับไป 700 คิว ก็จะมีคอนกรีตบางส่วนไหลเข้าไปในช่องที่เปิดอยู่ แต่ข้อดี คือเราสามารถลงไปดูในสถานีและไปดูในจุดที่เกิดความเสียหายได้ เมื่อเช้าจากการตรวจสอบพบว่ายังมีช่องว่างอยู่นิดหน่อยบริเวณด้านบนของอุโมงค์ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำการอุดรอยรั่วจนเต็มหมดแล้นตอนนี้ไม่เห็นช่องว่างแล้ว
และการที่ต้องหยุดการเทคอนกรีต เนื่องจากต้องการให้เกิดการเซ็ตตัว ก่อนจะเทใหม่ทีละชั้นใช้วิธีการเทครั้งละ 100 คิว คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและอาจจะเพิ่มปริมาณในการเทคอนกรีตให้หนาขึ้นในวันพรุ่งนี้ จากนั้นก็อาจจะมีการนำทราย หินคลุก หรืออุปกรณ์เสริมความหนามาถมอีกทีนึง
หลังจากนั้นก็จะมีการไปปรับปรุงสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในส่วนของท่อประปาที่จะมีการซ่อมแซมแบบถาวรไปเลย ก่อนที่จะมีการถม และสร้างถนน ตั้งเป้าไว้ภายใน 14 วัน แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเร็วหรือช้ากว่า แต่ยืนยันว่าจะทำด้วยความรอบคอบ
ส่วนกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตก ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้ว 1 เครื่อง เพื่อที่จะสูบน้ำลงท่อระบายน้ำฝนของโรงพยาบาลวชิร และจะระบายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้โดยรอบยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 4 เครื่อง ส่วนท่อระบายน้ำที่ผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุ มีการนำกระสอบทรายไปอุดเพื่อบล็อกน้ำไปทางอื่นไม่ให้เข้ามายังพื้นที่ การดูดน้ำก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาว่าจะพิจารณาว่าดูดเมื่อไหร่
ขณะที่ตึกของโรงพยาบาลโดยรอบมีความเสถียรภาพ มีความมั่นคงทั้งสองตึกจากการติดตั้งเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของอาคารก็ไม่พบการสั่นไหว และคาดว่าจะให้บริการกับประชาชนได้ตามปกติ ส่วนสภาพถนนโดยรอบที่มีรอยแตกร้าวบริเวณถนนสามเสนก็พบว่าเป็นรอยแตกร้าวเก่า ชั่วคราวของฝาบ่อของการไฟฟ้า ซึ่งสุดท้ายก็ซ่อมถึงอยู่ดี พร้อมบอกว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการด้วยความไม่ประมาท โดยมีการตรวจสอบในจุดรอยต่อของทุกสถานีว่าเกิดรอยร้าวหรือไม่ ก็เอาตรงนี้ไปเป็นบทเรียน