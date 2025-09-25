ชัชชาติประกาศ “ดุสิต” เป็นเขตภัยพิบัติ หลังถนนสามเสนทรุดตัวเป็นหลุมยักษ์หน้า รพ.วชิระฯ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ประกาศให้ เขตดุสิตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย จากกรณีถนนทรุดตัวเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนและทรัพย์สิน
วันนี้ (25 ก.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตดุสิต ด้วยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 07.08 น.ได้เกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 -2590 ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรูปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ พ.ศ. 2564 – 2570 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 – 2570 หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2568