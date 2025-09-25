พิธีไหว้ครู โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ (พระราม 9)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2568 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ (พระราม 9) โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษที่เปิดสอนทั้งแบบอยู่ประจำและไป-กลับ ได้จัด พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันงดงาม และปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความกตัญญูให้แก่นักเรียน แม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ แต่นักเรียนทุกคนก็ยังได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ผ่านการมอบพานดอกไม้และพวงมาลัย แทนความรัก ความเคารพ และความนอบน้อมต่อคุณครูผู้มีพระคุณ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ซาบซึ้ง และงดงาม โดยมี มร.แอนดี้ เอ็ดมอนด์ ครูใหญ่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของรีเจ้นท์ ที่แม้จะเป็นสังคมนานาชาติซึ่งมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งไทย อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อาร์มีเนีย ภูฏาน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอีกมากมาย แต่ทุกคนก็ยังคงได้เรียนรู้และร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมไทยไว้อย่างงดงาม
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ : https://regents.ac.th/