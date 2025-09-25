หมอเตือนคนไทยอายุยืนแต่ป่วยเรื้อรังพุ่ง แนะดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน–องค์รวม เปิดตัว “The Healing House Clinic”

หมอแนะคนไทยควรดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ห่วงผู้สูงวัยอายุยืนขึ้น “แต่เต็มไปด้วยโรคและติดเตียงมากขึ้น9k, คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีป้องกันได้ด้วย “การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการแพทย์บูรณาการแบบองค์รวม”
นพ.พร้อมพงศ์ ศรีสวัสดิคุโณดม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก, นพ.ธีรฉัฐ ไชยธวัชพงษ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพสาขาต่างๆ ร่วมกันแถลงข่าวและเปิดตัว “The Healing House Clinic” คลินิกที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) ดูแลโดยทีมแพทย์สหสาขาและทีมสหวิชาชีพ เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ที่ซอยแฉล้มนิมิตร (เจริญกรุง 107) ใกล้กับ 𝖡𝖳𝖲 สะพานตากสิน
นพ.พร้อมพงศ์ ศรีสวัสดิคุโณดม ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และแพทย์ผู้บริหาร The Healing House กล่าวว่า เนื่องด้วยพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีเทคโลโนยีอำนวยความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น เราสามารถสั่งอาหารโดยไม่ต้องเดินไปซื้อ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวลดลง ประกอบกับมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน นอกจากนี้ยังมีกระแสการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันคนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกันมากขึ้น หรือที่เรียกว่าโรค Non-Communicable Diseases (NCDs) ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเส้นเลือดสมอง ฯลฯ
นพ.พร้อมพงศ์กล่าวว่า ตนได้เห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยป้องกันประชาชนคนไทยไม่ให้ป่วยด้วยการใช้หลักการแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ซึ่งคือศาสตร์ทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรคเรื้อรัง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) แทนที่จะพึ่งพาเพียงยาและหัตถการทางการแพทย์ มุ่งหวังให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์เชิงป้องกันจึงได้ร่วมก่อตั้งคลินิกด้วยแนวคิด “บ้านแห่งการเยียวยาเชิงป้องกันและองค์รวม” ซึ่งเมื่อเดินเข้ามาจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่คลินิก แต่เป็น “บ้าน” ที่ทุกคนในครอบครัวเข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ และวิถีชีวิต
ทางทีมแพทย์ The Healing House Clinic จึงได้มีแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ออกแบบเฉพาะบุคคล โดยใช้หลักของการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันร่วมกับหลักการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ที่เรียกว่า “การแพทย์แบบผสมผสาน” หรือบางครั้งใช้คำว่า “การแพทย์บูรณาการ” (Integrative Medicine) โดยใช้หลักทางการแพทย์ดังนี้
1. Preventive (ป้องกันก่อนป่วย) โดยวางแผนสุขภาพเชิงรุกด้วยการตรวจคัดกรอง วิเคราะห์ความเสี่ยง และโภชนาการเฉพาะบุคคล
2. Family (ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง) ดูแลทั้งครอบครัว ดูแลตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ เป็นเสมือน “หมอประจำบ้าน”
3. Integrative or Holistic (องค์รวม) ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย และศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น สติบำบัด (Mindfulness), สุคนธบำบัด (Aroma Therapy) และสมุนไพร (Herbal Therapy) ในการดูแลสุขภาพ
The Healing House จะเป็น “แบรนด์บ้านสุขภาพองค์รวม” ที่ผสานการแพทย์เชิงป้องกัน การแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และการแพทย์ผสมผสาน ให้ทุกคนในครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกว่า “นี่คือบ้านแห่งการดูแลสุขภาพที่แท้จริง” โดยให้บริการแบบครบวงจร ทั้งทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันร่วมกับการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลสุขภาพทางเพศ การแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพผิวไปด้วยกัน
นพ.ธีรฉัฐ ไชยธวัชพงษ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวว่า ปกติคลินิกในประเทศไทยมักเป็นคลินิกเฉพาะโรค หรือคลินิกความงามเพียงอย่างเดียว แต่ “The Healing House Clinic” มีครบหมด เป็นวันสต็อปเซอร์วิส สามารถนัดเจอหมอท่านไหนก็ได้เพราะที่นี่เน้นดูแบบแบบองค์รวมทั้งหมด ซึ่งจะดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิตโดยมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในอนาคตจะมีกายภาพบำบัดด้วย พร้อมกันนี้ก็มีบริการในส่วนของความงาม รวมถึงสุขภาพทางเพศทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในกลุ่ม LGBTQ หรือว่ากลุ่มอื่นที่อยากปรึกษาคุณหมอ ที่นี่ก็มีทีมให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ
นพ.ธีรฉัฐ กล่าวด้วยว่า สังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และช่วงนี้พบได้เยอะมาก วัยรุ่นมีภาวะนอนหลับยาก นอนไม่หลับ และอีกอย่างหนึ่งที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุคือปัสสาวะมีปัญหา กลั้นไม่อยู่ มีมากขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งทางคลินิกของเราก็มีการดูแลอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกัน รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับช่วงสุดท้ายของชีวิต เช่น โรคไอเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือโรคมะเร็ง เพราะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เราดูตั้งแต่เกิดจนหมดลมหายใจ
นพ.ธีรฉัฐกล่าวว่า พฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะในการใช้ชีวิตทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง อันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งตนมองว่า แนวคิดของ Longevity นั้น เป็นแนวคิดสำหรับเทรนด์สุขภาพยุคใหม่ในการที่คนจะมีอายุที่ยืนยาวควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมด้วย โดยใช้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการดูแลคนคนนั้นให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้ยาในการรักษาโรคต่างที่เหมาะสม การดูแลทางด้านจิตใจ เป็นต้น
นพ. ธีรฉัฐ ยังกล่าวอีกว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้คนคนหนึ่งมีสุขภาพที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องมีครอบครัวที่เป็นสภาพแวดล้อมในการดูแลกันและกันในครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพดีด้วย มิเช่นนั้นการที่จะทำให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้น ตนจึงมองว่า การประเมินผลการรักษาผู้ป่วย นอกจากจะดูคนที่มารับบริการแล้ว ควรจะประเมินด้านสุขภาพของครอบครัวด้วยโดยใช้แนวคิด Family Longevity เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวแข็งแรงและอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี เป็นการดูแลครบทุกมิติของทั้งครอบครัวของผู้ที่เข้ามารับบริการภายในคลินิก
ด้านเจนนี่ ปาหนัน นักแสดงชื่อดัง มาร่วมงานเปิดตัว “The Healing House Clinic” ด้วย กล่าวว่า ตนเองเป็นสายออกกำลังกายและดูแลตัวเองตลอดมา ในขณะที่อายุเริ่มมากขึ้น จึงต้องพึ่งวิตามิน ซึ่งที่นี่นำเข้าวิตามินจากเกาหลีและเยอรมนี ที่สำคัญราคาถูกและคุ้มมากเริ่มต้นแค่ 590 บาท และที่ชอบอีกอย่างคือ บริการนวดไทยที่ผสมผสานการนวดแบบล้านนาเข้าไปด้วย
“สาย Hangout ใครที่ชอบสังสรรค์แบบเจนนี่มาเลย โดยเฉพาะ Liver Detox ช่วยตับมาก เจนนี่เป็นคนที่ดื่มเยอะ เรากินยา กินวิตามิน เพราะก่อนหน้านี้เป็นกรดไหลย้อน ตับทำงานเยอะ เลยมาทำ Liver Detox ที่นี่เลิศมากๆ มีความรู้สึกว่าเวลามาเวลเนสดีตรงที่พอมาคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะ จะไม่ได้แบบเน้นจ่ายยาอย่างเดียวเหมือนไปโรงพยาบาลทั่วไป คุณหมอจะพูดคุยว่าปัญหาเกิดจากอะไร เกิดจากอาหารการกิน การพักผ่อนอะไรหรือเปล่า แล้วดูแลกันแบบเจาะลึกจริงๆ” นอกจากนี้ ที่ The Healing House Clinic ยังมีการดริปวิตามิน ในราคาที่คนทั่วไปจับต้องได้ อาทิ นวดแผนไทย เริ่มต้น 250 บาท / IV Drip ฟื้นฟูร่างกาย เริ่มต้น 590 บาท / Botox Hutox (50 ยูนิต) พิเศษ 999 บาท ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีมีบริการนวดแผนไทยที่ผสมผสานกับการนวดแบบล้านนา โดยอาจารย์ประภากรณ์ พักตร์ธรคันศร และคณะลูกศิษย์ ที่กวาดรางวัลการนวดในเวทีนานาชาติมาหลายเวที
The Healing House Clinic ตั้งอยู่ในซอยแฉล้มนิมิตร (เจริญกรุง 107) เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. ภายใต้คอนเซปต์โอเอซิสแห่งการเยียวยา (Discover Your Inner Balance) ในบรรยากาศสงบ สะอาด เป็นส่วนตัว เน้นฟื้นฟูทั้งทางกายและใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02-109-4298