ผู้ว่าฯ กทม. เร่งแก้ไขเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดตัว ด้วยกระสอบทราย 50,000 ลูก วชิรพยาบาลยืนยันอาคารปลอดภัยแต่ขอปิด OPD ชั่วคราว

ผู้ว่าฯ กทม. เร่งแก้ไขเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดตัว ด้วยกระสอบทราย 50,000 ลูก ขณะที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยืนยันอาคารปลอดภัย เหตุถนนสามเสนทรุดตัว – งดบริการผู้ป่วยนอกชั่วคราว
(24 ก.ย.68) เวลา 19.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทรุดตัว ว่า ขณะนี้ได้ทิ้งกระสอบทรายประมาณ 50,000 ลูก (500 ลบ.ม.) ลงไปอุดช่องว่างใต้ดิน ซึ่งทำให้สถานการณ์การไหลของดินมีความเสถียรมั่นคงมากขึ้น แต่ยังติดปัญหาโครงสร้างเหล็กของการไฟฟ้าซึ่งพังลงมาขวางทาง อาจทำให้การอุดไม่สมบูรณ์ 100% จำเป็นต้องหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการต่อ และหลังจากอุดด้วยกระสอบทรายแล้ว จะได้ประสาน รฟม. เพื่อการเทคอนกรีตเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและหยุดการเคลื่อนตัวของดิน โดยจุดที่น่าห่วงที่สุดคือพื้นที่ใต้สถานีตำรวจนครบาลสามเสน เนื่องจากเสาเข็มอาคารเสียหายและเสี่ยงพังถล่ม จึงมีการอพยพเจ้าหน้าที่ตำรวจราว 50 นาย และประชาชนที่พักอาศัยในห้องแถวกว่า 20 ครัวเรือนออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ กทม. ยังสั่งห้ามรถบรรทุกหนักผ่านถนนสุโขทัย เนื่องจากยังพบการเคลื่อนตัวของดิน และอยู่ระหว่างการพิจารณากับผู้เชี่ยวชาญว่าจะปิดถนนชั่วคราวหรือไม่ หากมีรถขนาดใหญ่ขับขี่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้ ส่วนอาคารโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้รับการตรวจสอบแล้วว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ตามปกติ แต่ในช่วง 1-2 วันนี้ต้องงดการรับรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ไว้ก่อน เพื่อลดความแออัดของการจราจร ไม่ให้กระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดการน้ำ กทม.ได้ประสานการประปานครหลวงตัดน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมอุดท่อระบายน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดิน และจัดเตรียมกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำฝนจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่ หากมีฝนตกหนักเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดดินสไลด์เพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวด้วยว่า การใช้กระสอบทรายเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากสามารถอุดช่องว่างได้อย่างยืดหยุ่นและไม่กระทบต่อการใช้อุโมงค์ในอนาคต โดยคาดว่าภายในคืนนี้จะเห็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ กทม. ได้จัดศูนย์นันทนาการสวนอ้อยให้เป็นที่พักชั่วคราว พร้อมสำรวจตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลและไฟฟ้าดับ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุภายในคืนนี้เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ด้าน ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทรุดตัว ว่า อาคารทุกแห่งของโรงพยาบาลยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย โดยได้รับการตรวจสอบจากทีมวิศวกรแล้ว ไม่มีความเสียหายใดที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลของดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวในวันนี้ (24 ก.ย. 68) และวันพรุ่งนี้ (25 ก.ย. 68) เนื่องจากปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบ ขณะที่การรักษาผู้ป่วยใน การผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินยังคงดำเนินการตามปกติ โดยผู้ป่วยนอกที่ถูกเลื่อนนัด จะสามารถเข้ารับบริการและรับยาต่อเนื่องได้ในวันศุกร์นี้
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่เดินทางมาในวันศุกร์ควรใช้รถสาธารณะเป็นหลัก เนื่องจากเส้นทางเข้าออกต้องใช้ถนนขาว-สังคโลก ซึ่งมีช่องทางคับแคบและอาจเกิดการจราจรติดขัดได้ พร้อมย้ำว่า ขอให้ผู้ป่วยมั่นใจ อาคารทุกหลังของโรงพยาบาลปลอดภัยและแข็งแรง