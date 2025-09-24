ปลัด ทส.พร้อมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่หลุมยุบ คาดสาเหตุจากท่อประปาแตก-ฝนตกหนักชะล้างดินใต้ถนน แต่ไม่กระทบโครงสร้างธรณีวิทยา

หลุมยุบย่านดุสิตหน้า รพ.วชิรพยาบาล ปลัด ทส.ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบดินยุบตัวตามแนวถนน ไม่กระทบโครงสร้างทางธรณีวิทยา คาดสาเหตุจากท่อประปาแตก-ฝนตกหนักชะล้างดินถมใต้ถนนเกิดเป็นโพรง กรมทรัพยากรธรณีเร่งหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมแจงประชาชนลดความตื่นตระหนก
วันนี้ (24 ก.ย.) เวลา 09.30 น. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบหลุมยุบบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายหลังเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 07.13 น. โดยหลุมยุบดังกล่าว มีลักษณะเป็นแนวการยุบตัวไปตามแนวถนน และต่อมาเมื่อเวลา 07.45 น.แนวการยุบตัวได้ขยายเป็นวงกว้างขึ้นตามแนวถนน ส่งผลให้เสาไฟฟ้าและรถยนต์บางส่วนตกลงไปในหลุมยุบดังกล่าว
ดร.ชญานันท์ กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี เมื่อเวลา 08.45 น. พบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีสภาพธรณีวิทยาเดิมเป็นชั้นดินเหนียว (Bangkok Clay) หนาประมาณ 25 เมตร และถูกปิดทับด้วยชั้นดินถมที่เป็นฐานรากของการสร้างถนน โดยการถล่มของชั้นดินมีขอบเขตของการถล่มจำกัดตามแนวถนนเท่านั้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางธรณีวิทยาแต่อย่างใด เนื่องจากการยุบตัวมีลักษณะเป็นบล็อก แต่โดยธรรมชาติการยุบตัวจะเกิดในลักษณะเป็นรูปวงกลม จึงสรุปได้เบื้องต้นว่า การถล่มของชั้นดินเกิดจากการถล่มของชั้นดินที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน โดยมีสิ่งกระตุ้นประกอบด้วย ท่อประปาแตกและฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญในการชะล้างหรือกัดเซาะชั้นดินถมให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินเฉพาะที่ส่งผลให้เกิดการเลื่อนตัวของชั้นดิน
นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งการทำงานอาจส่งผลให้เสถียรภาพของดินลดลงได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน เพื่ออธิบายให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและชี้แจงต่อประชาชนต่อไป เพื่อลดความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดขึ้น