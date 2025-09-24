กทม.ประกาศห้ามเข้า-ใช้อาคารรอบบริเวณถนนทรุด ชี้ช่องทางขอรับการเยียวยา

กทม.ประกาศ‘ห้ามเข้า-ใช้อาคาร’ รอบบริเวณถนนทรุด ชี้ช่องทางขอรับการเยียวยา ยัน รฟม.พร้อมเยียมยาอย่างเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุ ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อเวลา 07.45 น.
โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการ รวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินตาม 7 มาตรการเร่งด่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเบื้องต้นพบวาสาเหตุเกิดจากการยุบตัวของดิน และท่อประปาขนาดใหญ่ชำรุด มีดินไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และมีน้ำรั่วไหลเข้าสถานี
ต่อมาเวลา 15.10 น. สำนักงานเขตดุสิต ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ผิวจราจรทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าวชิรพยาบาล
โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับการเยียวยาได้ที่ บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน วชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์
นอกจากนี้ สำนักงานเขตดุสิตได้ออกประกาศห้ามเข้าห้ามใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 สำหรับอาคารบริเวณใกล้เคียง จุดเกิดเหตุผิวจราจรทรุด เนื่องจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น อาคารดังกล่าวอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จึงเห็นควรหยุดใช้อาคาร หากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคาร