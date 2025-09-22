สสส. จับมือ จ.กระบี่ สร้างสวรรค์อันดามันปลอดยาเสพติด ยกระดับความปลอดภัยถนนทุกสายในจังหวัด

เมื่อ 22 ก.ย.68 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ลงนามความร่วมมือการสร้างจังหวัดปลอดภัยจากยาเสพติดและการประชาสัมพันธ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดกระบี่” ร่วมกับ จ.กระบี่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจังหวัดให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะยาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสสส. สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ใช้สารเสพติดด้วยแนวทางชุมชนล้อมรักษ์ หรือ CBTx (Community-Based Treatment and Rehabilitation) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกหลักดำเนินงาน ส่วนการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก จัดตั้งธนาคารหมวกนิรภัย และรณรงค์ในครอบครัวและชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์และลดจำนวนผู้สูญเสีย
นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า สสส. มียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน 1.ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 2.สนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดอบายมุข และเสริมพลังครอบครัวให้เป็นเกราะป้องกันที่เข้มแข็ง สำหรับยุทธศาสตร์การลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยและมีวินัยจราจร 1.รณรงค์ดื่มไม่ขับ 2.สวมหมวกนิรภัย 100% โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน 3.ใช้มาตรการความปลอดภัยทางถนนในทุกเทศกาล 4.สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ร่วมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสานพลังจากทุกภาคส่วนของจังหวัดกระบี่ ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สถานประกอบการ ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อให้จังหวัดกระบี่ก้าวสู่การเป็น “จังหวัดปลอดภัย” ที่ปราศจากปัญหายาเสพติด และมีการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชาวกระบี่ และพัฒนาให้จังหวัดกระบี้เป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ต่อไป” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เผชิญกับความท้าทายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนน ที่ผ่านมาได้การดำเนินการเชิงรุกควบคู่กับการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการข่าว การป้องกัน การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ และการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด โดยยึดหลัก 1.พื้นที่ต้องปลอดยาเสพติด ผู้ค้าต้องไม่มีที่ยืนในสังคม ตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน 2.พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านหมู่บ้าน ชุมชม โดยกำหนด Road Map ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ 5 มาตรการ Re x-ray ค้นหา ผู้ค้า ผู้เสพ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม นำนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 398 หมู่บ้าน 14 ชุมชนในจังหวัดกระบี่ปลอดจากยาเสพติด ไม่มีผู้ค้าและผู้เสพอีกต่อไป
“ส่วนการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน จังหวัดกระบี่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างวินัยจราจร ลดปัจจัยเสี่ยง ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง เช่น 1.ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งตั้งแต่เด็กเล็ก จะช่วยลดความสูญเสียจากการอุบัติเหตุทางถนน และสร้างต้นแบบความสำเร็จที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่นได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของคนกระบี่ 2.พัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที 3.สร้างถนนทุกสายให้เป็นถนนแห่งความปลอดภัย เพื่อสร้างวินัยจราจรและลดปัจจัยเสี่ยง ที่นำไปสู่อุบัติเหตุเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่ให้ยังคงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ” ผู้ว่าฯ กระบี่ กล่าว