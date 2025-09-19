TNI: THAI-NICHI เส้นทางแห่งการศึกษา สหกิจศึกษา ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) ได้จัดงาน TNI JAPAN EDUCATION FAIR 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย) เพื่อเปิดโลกอนาคต กับโอกาสเรียนต่อญี่ปุ่น ในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่รวมมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันสอนภาษาจากประเทศญี่ปุ่นกว่า 30 สถาบัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ครู ผู้ปกครอง และนักศึกษากว่า 600 คน
รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า “เป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างมาก ที่งาน TNI JAPAN EDUCATION FAIR 2025 ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกได้รับการตอบรับจากนักเรียนในระดับมัธยม ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยนั้น ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และงานครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้พบกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันสอนภาษาของญี่ปุ่นโดยตรง”
ไม่เพียงแต่ได้พบตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันสอนภาษาเท่านั้น ยังมีกิจกรรม Workshop ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ การชงชา การเขียนพู่กันญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการเสวนา "ประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่า" ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การปรับตัว และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและประเทศญี่ปุ่น การบรรยายพิเศษ "สวมมงเปิดประตูสู่อนาคตด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น" จากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ซึ่งมอบโอกาสให้นักเรียนไทยที่สนใจไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำในญี่ปุ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการบรรยาย “แนะนำเรื่องทุนการศึกษาจาก JASSO” โดยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย) ทั้งข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมจากคณะต่างๆของ TNI: THAI-NICHI ดังนี้
• ศิลปะการพับกระดาษแบบโอริกามิ จากวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC)
• Mini Kanji Champion จากคณะสื่อสารสากล (GC)
• Digital Redesign Character Contest จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
• Engineering AI Competition จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENG)
• Samurai Board Game จากคณะบริหารธุรกิจ (BA)
• Logistics Drone Competition จากคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกและรางวัลอื่นๆ ภายในงาน
ถึงแม้งานแนะแนวการศึกษาต่อประทศญี่ปุ่น TNI JAPAN EDUCATION FAIR 2025 จะจบลงไปแล้ว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) ยังคงมี “เส้นทางแห่งสหกิจศึกษา ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการทำงานในประเทศญี่ปุ่น กับมหกรรมหางาน “TNI Career Day 2025” โอกาสสำคัญและเส้นทางพิเศษสำหรับนักศึกษาที่จะได้พบปะกับบริษัทชั้นนำทั้งในไทย และในประเทศญี่ปุ่น พร้อมอัพเดตเทรนด์การทำงานล่าสุดที่จะเปิดประตูสู่โลกการทำงานที่ครอบคลุมหลากหลายสายงานและหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Convention Hall อาคาร E ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ
“เรียนที่ TNI: THAI-NICHI จบไปมีงานทำ 100%”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน Tel: 0-2763-2600 Ext. 2750 , E-mail: coop@tni.ac.th , Website: www.tni.ac.th