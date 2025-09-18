ฉลองครบรอบ 27 ปี โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ชุมชนแห่งโอกาสที่มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เติบโตก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้นำ ตั้งเป้าขยายแคมปัสเพิ่ม รับตลาดโรงเรียนนานาชาติเติบโต

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับความนิยมและการยอมรับมายาวนานกว่า 27ปี ดำเนินการโดยบริษัท เอเวอร์เคลเวอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ภายใต้การนำของ ดร.เย่าล่างจาง (Dr.Chang Yao-Lang) ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดดเด่นด้วยการส่งเสริมชุมชนที่เปิดกว้างยอมรับในความหลากหลาย ซึ่งเสริมสร้างพลังให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยนักเรียนกว่า 1,000 คน ใน 4 แคมปัส โรงเรียนนานาชาติเวลล์สมุ่งเน้นแนวทางการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสร้างสมดุลระหว่างการเรียนการสอนทางวิชาการที่เข้มข้น ไปพร้อมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ภายใต้การแนะนำของครูผู้ทุ่มเท
“โรงเรียนนานาชาติเวลล์สให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างนักเรียนและคุณครู ภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงบวก เคารพซึ่งกันและกัน และปลอดภัย โดยสร้างพื้นที่บ่มเพาะพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม ที่นี่เรามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกีฬา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ตลอดจนรับบทบาทการเป็นผู้นำ ช่วยให้พวกเขาเจริญเติบโตได้ทั้งในและนอกห้องเรียน” ดร.จาง กล่าวเสริม
ดร.จาง ระบุต่อว่า โรงเรียนนานาชาติเวลส์ใช้หลักสูตรอเมริกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลร่วมกับหลักสูตร Advanced Placement Program (AP) และ IB Diploma ให้นักเรียนได้เลือกเรียน และเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อย่าง UC Berkeley, Caltech, Cornell และ King's College London ฯลฯ เน้นเสริมสร้างการคิดเชิงวิพากษ์ การรับรู้ระดับสากล และทักษะเชิงปฏิบัติ เสริมด้วยการฝึกงาน การบริการชุมชน และโอกาสการศึกษาระหว่างประเทศ
"พันธกิจของเรา คือ การให้การศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่บ่มเพาะทางการศึกษาที่ดี ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต และความเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ เราส่งเสริมชุมชนที่เปิดกว้างอย่างแท้จริง รวมถึงสนับสนุนพรสวรรค์และความสนใจเฉพาะตัวของนักเรียนทุกคน
ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี ผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะการสอนแบบมืออาชีพของคณาจารย์ รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วทุกแคมปัส”
ประธานโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส กล่าวย้ำต่อว่า ที่เวลล์สเราเน้นว่า "โลกคือห้องเรียนของคุณ" การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝังอยู่ในการเดินทางของนักเรียนผ่านโครงการอันหลากหลาย ตั้งแต่โครงการชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับโลก และโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการของโรงเรียน เน้นการส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รู้จักแก้ปัญหา ปลูกฝังอุปนิสัยที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ และมีความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
“กลยุทธ์เชิงรุกของเวลล์สต่อการขยายตัวของตลาดโรงเรียนนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น เวลส์กำลังวางแผนจะสร้าง “แคมปัส” เพิ่มแห่งใหม่ รวมถึงการขยายแคมปัสชลบุรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักใหม่และห้องเรียนทันสมัย ในค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ ทำให้เวลล์สเป็นโรงเรียนที่เปิดกว้างสำหรับทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นเลิศทางการศึกษาไม่ถูกจำกัดด้วยต้นทุน
"เรามีพันธกิจที่จะรักษามาตรฐานการสอนระดับสูง ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนเฉพาะบุคคลสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสอนพิเศษเข้มข้น และให้คำปรึกษาการสมัครเข้าวิทยาลัยที่ปรับแต่งตามความเหมาะสม บัณฑิตของเราได้รับการตอบรับเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของแนวทางการศึกษาที่ครอบคลุมของเรา" ดร.จาง กล่าว