รพ.สุขุมวิทจัดเสวนาสุขภาพ “ลืมบ่อย...แค่หลงลืม หรือสัญญาณสมองเสื่อม?” เปิดมุมมองใหม่ด้านการดูแลสมองและความจำ

โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม Health Fair@Hospital Roadshow 2025 ภายใต้หัวข้อ
“ลืมบ่อย...แค่หลงลืม หรือสัญญาณสมองเสื่อม?”
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและปัญหาความจำที่หลายคนอาจกำลังเผชิญ แต่ยังไม่กล้าปรึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
พญ.ษธิวี สุขารมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์กลุ่ม 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท กล่าวว่า
“การรักษาโรคที่ซับซ้อนในปัจจุบันมีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แม้เมื่ออายุมากขึ้นและมีโรคต่างๆ เข้ามา หากเข้าใจและรู้จักวิธีดูแลตัวเอง ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ งานเสวนาครั้งนี้จึงเป็นเวทีที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรับความรู้ แนวทางการรักษา และคำปรึกษาที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางสมอง”
ภายในงานมีการเสวนาจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการหลายสาขา ได้แก่
• “หลงลืมในผู้สูงอายุ : อาการธรรมดาหรือสัญญาณเตือนสมองเสื่อม”
โดย นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสังเกตอาการเริ่มต้น เช่น ความจำระยะสั้นลดลง ปัจจัยเสี่ยงจากการอักเสบเรื้อรัง และผลเสียของการบริโภคน้ำตาล รวมถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างคลื่นแม่เหล็ก (TMS) ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมอง
• “สมองบาดเจ็บ...ฟื้นฟูได้ ด้วยการรักษาที่เหมาะสม”
โดย นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังอาการหลังศีรษะได้รับบาดเจ็บ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีการรักษาสมองบาดเจ็บด้วยคลื่นแม่เหล็ก (TMS) และการบำบัดด้วยอบำบัดด้วยออกซิเจนบริสุทธ์ (Hyperbaric Oxygen Therapy – HBOT) ที่ช่วยฟื้นฟูสมองและยังนำมาใช้ร่วมในการรักษาภาวะสมองเสื่อมได้
• “ลืมบ่อย...แค่หลงลืมหรือสมองเสื่อม?”
โดย ผศ.ดร.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท
อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการเสื่อมตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมจากโรค พร้อมแนวทางการรักษาที่ผสมผสานการดูแลตามอาการ ยาตัวใหม่และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงมอบองค์ความรู้ด้านสุขภาพสมองเท่านั้น แต่ยังชี้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกัน ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ