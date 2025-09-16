ทรู มอบเครื่องช่วยหายใจพกพาสมรรถนะสูงแก่กรมแพทย์ทหารบก ร่วมดูแลทหารและผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ชายแดน

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ทหารและบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลความปลอดภัยและรักษาชีวิตประชาชนในพื้นที่ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทัพไทยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมพลังภารกิจสำคัญครั้งนี้ โดย พลโท เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติรับมอบจาก นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มอบ เครื่องช่วยหายใจพกพาสมรรถนะสูงจำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 4,000,000 บาท เพื่อใช้ดูแลทหารและผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเครื่องช่วยหายใจ Ventway นี้เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินโดยเฉพาะ น้ำหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัม ใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมทุกโหมดฉุกเฉิน พร้อมระบบผลิตอากาศในตัวโดยไม่ต้องพึ่งถังออกซิเจน
สำหรับการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร้อยเรียงความดีจากกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งนอกจาก การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจจาก ทรูคอร์ปอเรชั่นแล้ว ยังมี ซีพีเอฟ และ แอสเซนด์ มันนี่ ร่วมมอบ รถพยาบาลอัจฉริยะจำนวน 2 คัน รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งหมด 10 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพด้านการแพทย์ชายแดนอย่างรอบด้าน ทั้งในภารกิจช่วยชีวิตและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเร่งด่วน
นอกจากการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้ร่วมมือในการเสริมสัญญาณการสื่อสาร 5G–4G–3G ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและกองทัพสามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนตามคำขอของภาครัฐในการเพิ่มสัญญาณเพื่อภารกิจความมั่นคงและปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมเสาสัญญาณของ กสทช.