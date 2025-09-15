GLO ส่งต่อภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจแห่งการให้ มุ่งสู่ “สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน”

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ GLO ในฐานะ "องค์กรแห่งการให้" ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา โดยตลอดระยะเวลา GLO ขับเคลื่อนแนวคิดการส่งต่อความสุขเพื่อสังคม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันสานต่อพลังแห่งการ “ให้"
GLO จึงขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันขับเคลื่อน “พลังแห่งการให้” เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านแนวความคิด “Giving is Rewarding” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรต่อการเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างยั่งยืน
สำหรับภาพยนตร์โฆษณา “สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน” เป็นการบอกเล่าเรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจจาก“การให้” ที่เริ่มต้นขึ้นมาจากจุดเล็ก ๆ ขับเคลื่อนสังคมจากการเป็นผู้รับสู่การเป็นผู้ให้ สู่โอกาสในการสร้างสังคมแห่งความสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “การส่งต่อความสุข สร้างสังคมที่มีความสุข” ตอกย้ำตลอดเส้นทางของ GLO ที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้มาต่อเนื่อง
ท่านสามารถติดตามภาพยนตร์โฆษณา “สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน” ได้ทาง https://youtu.be/a2JI2o0QylIsi=vl5sHe7s02cP6Dwx เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน