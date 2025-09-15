AESLA ถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้สารเติมเต็มอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม

AESLA ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำระดับโลก มาตรฐาน U.S.FDA และ Gold Standard จัดงานสัมมนาบรรยายเชิงวิชาการ “Precision Perfected with Revanesse: Mastering One-to-One Correction Techniques” ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
ภายในงานจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ พร้อมกับแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการใช้กับคนไข้จริง สำหรับการใช้สารเติมเต็มอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Key Speakers ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Dr.Konstantin Frank, Plastic Surgeon จากประเทศเยอรมัน ผศ.พญ.ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช อาจารย์ประจำสาขาตจศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
พร้อมด้วย ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายงานวิจัยและประธานผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มารับหน้าที่เป็น Moderator ดำเนินงานตลอดการสัมมนา โดยการบรรยายครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เชิงวิชาการในเรื่องแนวทางการใช้สารเติมเต็ม ไปจนถึงการแนะนำเทคนิคเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำ มีความปลอดภัย และตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการใช้สารเติมเต็มในประเทศไทย
Revanesse® เป็นสารเติมเต็ม Hyaluronic Acid (HA) ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Thixofix® Cross-Linking ที่มีจุดเด่นคือการเลือกใช้ Hyaluronic Acid (HA) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเท่านั้น (High Molecular Weight) เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับสาร Hyaluronic Acid (HA) ที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์ และช่วยลดการใช้ปริมาณสารเชื่อมขวาง (BDDE) ให้น้อยลง ทำให้มีความเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatibility) ลดความเสี่ยงของการแพ้หรืออาการบวม เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตเฉพาะเพื่อให้ได้อนุภาคเรียบเนียน สม่ำเสมอ อีกทั้งยังคงความยืดหยุ่นและความคงตัว เพื่อผลลัพธ์ที่ยาวนานและมีความปลอดภัยสูง
งานสัมมนาครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของ AESLA ที่มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์และความงามที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนวงการแพทย์ไทยและยกระดับมาตรฐานการใช้สารเติมเต็มในประเทศไทยให้ก้าวทันระดับโลก อีกหนึ่งความสำคัญของงานนี้คือการ เปิดตัวทีมตัวแทนแพทย์ผู้ได้รับการฝึกอบรม Revanesse Trainers Team Thailand ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ความงาม 10 ท่านจากคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ผู้ซึ่งจะมีบทบาทหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติแก่แพทย์ท่านอื่นๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Revanesse® เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยทีมแพทย์ผู้อบรม ได้แก่
- นพ.ทอม กำภู ณ อยุธยา, Dr.Tom Kambhu Clinic
- พญ.อัญญ์ชิสา อังคณาสินสิริ, ACS Anchisa Clinic
- นพ.ธณาวุฒิ โยธะการี, Chance Wellness Clinic
- พญ.ปุนญนันท์ บุญชญา, Drema Clinic
- พญ.ภณิชาณัฎฐ์ ภูสุพิชญานันท์, Skin Dezign Clinic
- พญ.วรวรรณ ลีลาภรณ์, GEM Scientific Beauty Clinic
- พญ.วริษา ตยางคนนท์, BKK Wellness Club Clinic
- นพ.วัชรพล ลิ้มศิรินาวา, Skin Dezign Clinic
- นพ.อนุพงษ์ ไพรวิจิตร, Atom Clinic
- นพ.อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง, The Common Clinic
การเปิดตัวทีม Trainers Team Thailand ในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ AESLA ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์ความงาม เพื่อส่งเสริมวงการแพทย์ไทยให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีระดับโลก และสนับสนุนแพทย์ไทยในการสร้างผลลัพธ์การทำหัตถการที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการในยุคปัจจุบัน
