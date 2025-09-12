ซินโครตรอนจัดประชุมและรับฟัง “Voice of User” เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของสถาบันฯ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน AUM2025 เปิดเวทีรับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริการแสงซินโครตรอนของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการงานวิจัยและนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น
กรุงเทพมหานคร – รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (SLRI Annual User Meeting 2025: AUM2025) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน
“การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยปีนี้มีกิจกรรม Voice of User: ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการงานวิจัยและนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการได้ระดมความคิดเห็นใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบลำเลียงแสง ด้านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน(เครื่องเร่งอนุภาค) ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการทั่วไป และด้านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ที่จะสร้างขึ้นใหม่ในอนาคต จากนั้นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอน (UAC) นำโดย ศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอน ได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาแนวทางปรับปรุงการดำเนินของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นในการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ ที่กลุ่มผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มขีดความสามารถจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องปัจจุบัน เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ มีการเตรียมความพร้อมหรือสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนการใช้งานจริงกับเครื่องในอนาคต รวมถึงการสื่อสารในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในปัจจุบันและผู้ที่สนใจในอนาคต นับเป็นเวทีให้กลุ่มผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ระดับพลังงาน 3 GeV ให้สามารถตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาของประเทศได้อย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ คุณธิติ ศรีรัตนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนจากภาคอุตสาหกรรม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Industrial Impact Talk : ซินโครตรอนยกระดับอุตสาหกรรมไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองงานวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน โดยระบุว่า การร่วมมือวิจัยกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนั้น เป็นการพัฒนาร่วมกับคนไทยเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ
นอกจากนี้ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Research Funding Talk : เปิดโอกาสให้แสงซินโครตรอนส่องถึงทุน” ถ่ายทอดแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย หรือการขอรับทุนสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความสนใจ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพกระบวนการที่นำไปสู่การได้รับทุนวิจัยย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ภายในการประชุม รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เป็นประธานมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (SLRI Award) ให้แก่ผลงานวิจัยที่เกิดจากการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช. ซึ่งได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) จากผลงานวิจัยหัวข้อ bamboo-Derived Hard Carbon/Carbon Nanotube Composites as Anode Material for Long-Life Sodium-Ion Batteries with High Charge/Discharge Capacities ซึ่งเป็นงานวิจัยวัสดุผสมคาร์บอนจากตะเกียบไม้ไผ่เหลือทิ้งเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความสามารถในการชาร์จและคายประจุสูง
ผลงานวิจัยดีเด่นอีกสาขา ได้แก่ รศ.ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) จากผลงานวิจัยหัวข้อ A Comprehensive Study of Sous-Vide Cooked Korat Chicken Breast Processed by Various Conditions: Texture, Compositional/Structural Changes, and Consumer Acceptant ที่มุ่งพัฒนาเนื้ออกไก่โคราชให้มีความนุ่ม รสชาติดี และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่น
ภายในงานยังมีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยจากการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในรูปแบบโปสเตอร์โดยนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้มีการมอบรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Poster Award) อีก 5 รางวัลด้วย