รพ.จุฬาฯ เดินหน้าจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน CheckPD แก่อสม. อาสากาชาด พร้อมบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแก่ประชาชนพื้นที่ปทุมธานี

นายเตช บุนนาค เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานการลงพื้นที่เชิงรุกคัดกรองโรคพาร์กินสัน ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก
ในการนี้ ศ. นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังได้จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน “CheckPD” พร้อมสอนการตรวจคัดกรองแก่อสม. อาสากาชาด จากนั้นจึงให้บริการตรวจประเมิน และคัดกรองความเสี่ยงโรคพาร์กินสัน พร้อมทั้งยืนยันผลการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 600 คน
พาร์กินสัน เป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาท ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พบมากในผู้สูงอายุ และยังพบในคนอายุต่ำกว่า 60 ปีอีกด้วย
ผู้ที่สนใจตรวจคัดกรองในเบื้องต้น สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CheckPD ได้ที่แอปสโตร์และเพลย์สโตร์ โดยใช้เวลาในการทำแบบประเมินความเสี่ยงประมาณ 20 นาที ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบมีความแม่นยำสูงถึง 90%