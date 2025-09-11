xs
xsm
sm
md
lg

สสส. สานพลัง เครือข่ายงดเหล้า ชู “ต.ร่องเคาะ” ต้นแบบสังคมปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกสุขได้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 ก.ย. 2568 ที่วัดดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมการทำงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงภายใต้วิถีชีวิตคนร่องเคาะว่า สสส. สนับสนุนการขับเคลื่อนของประชาคมงดเหล้า จ.ลำปาง มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเฉพาะ ต.ร่องเคาะ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่พิสูจน์พลังชุมชนในการสร้างระบบนิเวศสังคมที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมการดื่มได้จริง ผ่านมาตรการชุมชน 1.งานบุญ งานศพปลอดเหล้า100% 2.ร้านค้าสีขาวกว่า 30 ร้าน ทั้งเลิกขายน้ำเมาเด็ดขาดและงดขายในช่วงเข้าพรรษา 3.หลักสูตรบูรณาการงดเหล้าและลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 4.ครอบครัวต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน 73 ครอบครัว โดยเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงดเหล้า 2,069 คน ซึ่งช่วยลดจำนวนนักดื่ม และลดการเจ็บป่วยจากโรคตับที่มีสาเหตุสำคัญจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ทั้งนี้ สสส. ได้ขยายผลไปยัง ต.ทุ่งฮั้ว และขยายผลนโยบายในระดับ อ.วังเหนือ บูรณาการการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมป่าชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ การใช้มาตรการชุมชน จะต้องผ่าน การเห็นชอบและการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญผู้นำชุมชนท้องถิ่นของตำบลต้องให้ความสำคัญร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เจ้าคณะตำบลวังเหนือ เขต 2 กล่าวว่า ต.ร่องเคาะ ใช้ศาสนพิธีเป็นพลังขับเคลื่อนงานสังคม โดยเฉพาะการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและการจัดงานบุญงานศพปลอดเหล้า ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับชุมชนไทย ที่พยายามผูกโยงการเลิกเหล้าเข้ากับหลักธรรมะและบุญกุศล ทำให้การงดเหล้าไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคล แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมและการทำบุญร่วมกันของชุมชน โดยพระสงฆ์ได้หน้าที่เป็นผู้สื่อสารทางศีลธรรม เทศนาเตือนและชี้นำญาติโยมในกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ทำให้เกิดมาตรการงดเหล้าในงานบุญ งานประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องเคาะ จนได้รับการยอมรับมากขึ้น และกลายเป็นพลังร่วมในการสร้างสังคมที่ดี แบบปลอดเหล้าให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น


นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาใน อ.วังเหนือ ไม่ได้มุ่งเป้าเพียงลดการดื่มสุรา แต่ได้ยกระดับการทำงานเป็นการสร้างระบบนิเวศทางสังคมที่ปลอดภัยและเข้มแข็ง ตนในฐานะนายอำเภอได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้ง วัด โรงเรียน ตำรวจ อสม. และผู้นำชุมชน ใช้กลไก “5 ให้”คือ ให้แบบอย่างที่ดี, ให้ธรรมะและความรู้, ให้กำลังใจ, ให้ความปลอดภัย, ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง ใช้งานเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้น เชื่อมโยงนโยบาย และใช้พลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน-ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยมุ่งทำงานครบ 3 ระดับ คือ 1.ป้องกันเยาวชน (ต้นน้ำ) 2.สร้างสภาพแวดล้อมปลอดเหล้า (กลางน้ำ) 3.บำบัดฟื้นฟูผู้ดื่ม (ปลายน้ำ)

“อ.วังเหนือ ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศสังคม ผลจากการดำเนินงาน คือ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น อุบัติเหตุลดลง เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น และที่สำคัญคือเกิดความร่วมมือร่วมใจทั้งอำเภอ ทำให้ ปี 2568 อ.วังเหนือ ได้รับรางวัลอำเภอที่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ จากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง (ศปถ.จังหวัด) สะท้อนความสำเร็จของการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างชุมชนสุขทุกด้านอย่างยั่งยืน” นายอำเภอวังเหนือ กล่าว


นางนงเยาว์ ประชุมชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ กล่าวว่า อบต.ร่องเคาะ ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการกำหนดกติกาและนโยบายสาธารณะ โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเวทีประชาคมหารือร่วมกับชาวบ้าน ออกเป็น “ระเบียบตำบลร่องเคาะว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน พ.ศ. 2553 (มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)” ถือเป็น “มาตรการชุมชน” ที่ทุกคนร่วมกันยอมรับและปฏิบัติ เช่น กำหนดให้ลดเหล้าหลังเลิกงานในช่วงเข้าพรรษา, จัดงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า, งดเลี้ยงอาหารดิบในงานชุมชน หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษเป็นการปรับเงินเจ้าภาพงาน เช่น เลี้ยงเหล้าในงานศพปรับ 2,000 บาท และงดให้บริการสาธารณะจากท้องถิ่น


นายชาญ อุทธิยะ ประชาคมงดเหล้า จ.ลำปาง กล่าวว่า ได้เริ่มขับเคลื่อนงานงดเหล้าร่วมกับ สสส. เมื่อปี 2548 โดยเริ่มจากรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและขยายผลงานศพปลอดเหล้า ลดรายจ่าย ไม่มีอบายมุข สามารถขยายผลเป็น “นโยบายในระดับจังหวัดลำปางงานศพปลอดเหล้า” มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการงดเหล้าในงานศพและการพนัน เพื่อให้ทุกอำเภอ มีอย่างน้อย 1 ตำบลนำร่องให้เกิดงานงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า ผ่านแกนนำในระดับอำเภอทั้ง 13 อำเภอใน จ.ลำปาง และขยายผลไปยัง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและพื้นที่อื่นๆ

“หนึ่งในความภาคภูมิใจคือ การยกย่อง ‘คนหัวใจเพชร’ เช่น นายนนท์ โตนะโพธิ์ หรือ ‘ลุงนนท์’ ผู้เลิกเหล้าตลอดชีวิต และนำพลังใจไปสร้างป่าชุมชน จนกลายเป็น ‘ตลาดสดธรรมชาติ’ แหล่งอาหารและพื้นที่ทำกินของชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าสีขาวปลอดเหล้า อย่างนายดิเรก สุริยวงศ์ ช่วยเสริมความปลอดภัยและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคม พร้อมด้วยนางกาญจนา คำพา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่องเคาะ ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุ่งฮั้ว ได้ขยายแนวคิดรณรงค์งดเหล้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรจุหลักสูตรการป้องกันแอลกอฮอล์สำหรับเด็กประถมวัยและสร้างครอบครัวต้นแบบงดเหล้าอย่างเป็นรูปธรรม 45 ครอบครัว ทั้งหมดนี้สะท้อนการดำเนินงานแบบมองชุมชนเป็นองค์รวม การแก้ไขปัญหาน้ำเมาต้องเข้าใจทั้งระดับปัจเจกจนถึงสภาพแวดล้อมจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน” นายชาญ กล่าว
สสส. สานพลัง เครือข่ายงดเหล้า ชู “ต.ร่องเคาะ” ต้นแบบสังคมปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกสุขได้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์
สสส. สานพลัง เครือข่ายงดเหล้า ชู “ต.ร่องเคาะ” ต้นแบบสังคมปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกสุขได้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์
สสส. สานพลัง เครือข่ายงดเหล้า ชู “ต.ร่องเคาะ” ต้นแบบสังคมปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกสุขได้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์
สสส. สานพลัง เครือข่ายงดเหล้า ชู “ต.ร่องเคาะ” ต้นแบบสังคมปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกสุขได้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์
สสส. สานพลัง เครือข่ายงดเหล้า ชู “ต.ร่องเคาะ” ต้นแบบสังคมปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกสุขได้ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์
กำลังโหลดความคิดเห็น