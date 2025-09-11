Sahapat Admission จัด “ติวสด 5 วันติด” เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย สานฝัน “DEK69” ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โครงการ “Sahapat Admission” ปีที่ 28 มหกรรมติวฟรีแห่งปี จัดติวต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าส่งมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมติวฟรีแห่งปีที่เข้มข้น ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญทั้ง “วิชาการ” และ “ความสนุกสนาน” จัดโดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ร่วมกับผลิตภัณฑ์มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ ริชเชส และมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
หลังจากกิจกรรมติวระดับภูมิภาค “Sahapat Admission On the Road 2025” ที่ทีมติวเตอร์ได้เดินสายไปทั่วประเทศตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โครงการ Sahapat Admission ขอเชิญชวนน้อง ๆ “#DEK69 วัยรุ่น TEST ดี” มาเตรียมพร้อมก่อนสอบครั้งสำคัญกับกิจกรรม “ติวสด 5 วันติด” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อาคารบางกอกทาวเวอร์ ห้อง Auditorium โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณการติวไปพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ “วัยรุ่น TEST ดี ติวฟรีทุก TEST” ได้บรรลุความฝันในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเข้าคณะหรือสาขาที่ต้องการ การติวสดครั้งนี้ น้องๆ จะได้พบกับติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศกว่า 20 ท่าน ที่จะมาติวเข้มเนื้อหาสำคัญตลอดจนเทคนิคในการทำข้อสอบสำหรับ 11 วิชาหลัก ทั้งวิชาในกลุ่ม TGAT/TPAT และ A-Level ซึ่งเป็นวิชาสำคัญที่น้อง ๆ ต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
#DEK69 ที่ต้องการก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน ต้องไม่พลาดการติวฟรีในครั้งนี้ รีบมาลงทะเบียนด่วน! เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมติวสดแบบออนไลน์ 5 วันติด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ “DEK69 วัยรุ่น TEST ดี” สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ ที่เว็บไซต์ www.sahapatadmission.com โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมติวสดครบ 3 วัน จะได้รับ certificate เพื่อใช้ประกอบ portfolio อีกด้วย
มาร่วมเติมเต็มเป้าหมายและความมุ่งมั่น เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยในฝันไปพร้อมกัน Sahapat Admission ครั้งที่ 28 ภายใต้แนวคิด #DEK69 “วัยรุ่น TEST ดี ตั้งใจดี เตรียมตัวดี คะแนน TEST ดีแน่นอน”