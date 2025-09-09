“ยูนีซัน” ภายใต้การกำกับดูแลของบี.กริม ฟาร์มา คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2568” สะท้อนความเป็นเลิศด้านผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของประเทศไทย ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2568” ในประเภท “สถานประกอบการดีเด่นด้านยา” จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รางวัลนี้มอบแก่สถานประกอบการที่มีความโดดเด่นในการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี และคุณเดวิด กาย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฎิบัติการ บี.กริม ฟาร์มา เป็นตัวแทนรับมอบ
ด้วยพันธกิจของ บี.กริม ฟาร์มา คือ การเป็นผู้นำด้านการคิดค้นเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนอย่างยั่งยืน จึงมุ่งสนับสนุน และขยายการเข้าถึงยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของประชาชนในสังคมไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน นำมาสู่แนวทางในการผลักดันการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับตามมาตรฐานสากล และการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งการป้องกัน การรักษา และการดูแลสุขภาพ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยราคาที่เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และพร้อมตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้ บี.กริม ฟาร์มา ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสะท้อนความเป็นเลิศในการเป็นสถานประกอบการดีเด่นทางด้านผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยบี.กริม ฟาร์มา ได้สร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชีวิตด้วยความใส่ใจ