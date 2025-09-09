กรมวิทย์ฯ บริการยุคใหม่! พร้อมลุยส่งเสริมห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

กรมวิทย์ฯบริการ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการคุณภาพ ร่วมให้ความรู้ในงาน Thailand Lab International 2025 เผยแผนลุยส่งเสริมห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ รับเทรนด์การดูแลสุขภาพและสังคมสูงวัย คาด 3 ปีสามารถให้บริการครอบคลุมเกือบ 10 รายการ หวังลดความเหลื่อมล้ำด้านการควบคุมคุณภาพเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน และสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ไทยยกระดับมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพาต่างประเทศ
ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการสอบเทียบ (ศอส.) สถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ (สอช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ประชาชนให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งยังต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ ประกอบกับการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายของเทคโนโลยี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหันมาให้ความสำคัญกับการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
กรมวิทย์ฯบริการ ซึ่งมีบทบาทในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้กับทุกอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จึงเริ่มพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการจัดหาเครื่องมือในการสอบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
“ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของกรมวิทย์ ฯบริการ มีการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025 แล้ว คือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานอีก 2 รายการภายในปี 2569 คือ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่อง Infusion Pump ที่ช่วยปรับปริมาณการหยดของน้ำเกลือ นอกจากนี้ กรมวิทย์ฯบริการ ยังมีแผนในการส่งเสริมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ และเครื่องจี้กระไฟฟ้า ภายใน 3 ปีข้างหน้า”
ดร.จิตตกานต์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว คือ ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้อยู่ในสถานพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กและสถานพยาบาลในชุมชน ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ รวมถึง ผู้ผลิตหรือพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสอบเทียบจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สำหรับการร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสัมมนาวิชาการในงาน Thailand Lab International 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมา ดร.จิตตกานต์ กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือวัดที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงงานกว่า 250 หน่วยงาน กรมวิทย์ฯ บริการ ซึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ได้มีการนำเสนอทั้งภาคนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเรื่อง “การตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือวัด” หรือ “Intermediate check of measuring instruments” ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน เฝ้าระวังความผิดปกติ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความมั่นใจว่าเครื่องมือยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ ซึ่ง Intermediate check ถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาห้องปฏิบัติการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025