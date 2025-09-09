อย. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ มุ่งผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่เวทีโลกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วานนี้ (8 กันยายน 2568) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร OSSC ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดโลก กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิบัตรและการกำกับดูแล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ โดยบทบาทของ อย. นอกจากการกำกับดูแลด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถแข่งขันได้
นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกับ อย. เพื่อผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดโลกตั้งอยู่บน “สามยุทธศาสตร์” สำคัญ ได้แก่ (1) การสร้างความเชื่อมั่นผ่านการกำกับดูแลเชิงรุกของ อย. (2) การขับเคลื่อนการตลาดและการเข้าถึงความต้องการในต่างประเทศโดย สค. “ผ่านแพลตฟอร์มเจาะตลาด” เชิงรุก ตั้งแต่การเจรจาธุรกิจ งานแสดงสินค้า และการสร้างแคมเปญแบรนด์ไทย
(3) การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สค. และ อย. ในการกำหนดผลิตภัณฑ์สุขภาพเป้าหมาย เพื่อคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานสากลควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ไทย อันจะช่วยต่อยอดและขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
ด้าน นางสาวนุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน ผ่านบทบาทภารกิจหลักของ ทป. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ (Creation) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) และ การส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ (Enforcement)
เลขาธิการฯ อย. กล่าวตอนท้ายว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ อย. สค. และ ทป. ในการเสริมสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย และต่อยอดไปสู่การส่งออก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพของตนในการพัฒนาสินค้าและขยายสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตยั่งยืน