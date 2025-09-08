วรรณี ผู้หญิงที่ไม่รู้จักคำว่า “เกษียณ”

“เกษียณ” เป็นคำที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก หลายคนอยากให้ถึงวันเกษียณโดยเร็ว เพื่อจะได้หยุดพักและเลือกทำสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระ หลุดจากความรับผิดชอบที่เคยแบกไว้เต็มสองบ่า ขณะที่อีกหลายคนกลับยังสนุกและท้าทายที่จะแบกต่อเพราะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตื่นตัวขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ แล้วยังได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแตกต่างกัน ดังนั้น คำว่า “เกษียณ” จึงไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของผู้คนเหล่านั้นเลย
เช่นเดียวกับ วรรณี ลีลาเวชบุตร หญิงเก่งของวงการที่ปรึกษาการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร และ แบรนด์สินค้าสำคัญๆ ของเมืองไทย เธอเป็นหนึ่งในคนที่มี Passion ในการทำสิ่งต่างๆ เธอเชื่อว่าการสร้างสมดุลย์ชีวิต และการทำงานจะช่วยทำให้ทุกคนรักษาสมรรถภาพของการใช้ปัญญาได้อย่างเต็มที่ การใช้ชีวิตที่หลากหลายสมดุลรวมถึงการสื่อสารกับคนต่างวัย โดยเฉพาะวัยที่เด็กกว่าทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับตนเอง แม้แต่การมีทัศนคติที่ดี การสร้างเสียงหัวเราะอยู่เสมอก็ทำให้ตนเองมีความสุขด้วยกายและใจที่แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาว ด้วยแนวคิดนี้เองจึงทำให้เธอได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “ผู้สูงวัยสุขภาพดีในปี 2568” ในงานกาชาดประจำปี 2568 จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วรรณี ได้เผยเคล็ดลับในการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ เธอยึด 6 เสาหลักในเวชศาสตร์วิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่วัยกลางคน เน้นการกินอาหารที่ดี มีประโยชน์ เน้นโปรตีน ผัก ผลไม้ ทานคาร์บให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงของหวานและของมัน นอนหลับให้พอ มีคุณภาพ นอนให้ได้ 6-7 ชั่วโมง เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา ร่างกายจะสามารถหลั่งสาร เช่น เมลาโทนินออกมาช่วยให้หลับสบาย และโกรทฮอร์โมนที่ช่วยชะลอความแก่ได้ การออกกำลังกาย สม่ำเสมอ ด้วยการ ตีกอล์ฟ 1 วันต่อสัปดาห์ ไปฟิตเนส หรือออกกำลังกายที่บ้าน ด้วยการวิ่งอยู่กับที่ให้เลือดสูบฉีดไปทั่วร่างกาย ทำท่า Plank และ Sit up นอกจากนี้การ รู้จักปลง มองโลกในแง่ดี ลดความเครียด แบ่งเวลาชีวิตให้สมดุล ทั้งเรื่องส่วนตัว งาน ครอบครัวและสังคม พร้อมทั้ง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีความสุข และทำให้อายุยืนยาว อีกทั้งการเรียนหลักสูตรผู้บริหารต่างๆ และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กร เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มูลนิธิ VV Share ก็เป็นวิธีที่เธอทำสม่ำเสมอและมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมเพื่อให้เกิดความสุขและเสียงหัวเราะในทุกๆวัน เธอกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
การทำงานและการมีวิถีชีวิตตามหลักเวชศาสตร์ยังมีส่วนโดยตรงกับการสร้างสารแห่งความสุขของร่างกาย ตัวอย่างเช่น เมื่อเราขายโครงการหรือสินค้าให้ลูกค้าซื้อได้สำเร็จ หรือการทำกิจกรรม CSR ใจเราก็ฟู ภูมิใจกับตัวเอง ร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการหลั่งสารโดพามีน และออกซิโทซินออกมา การใช้ชีวิตอย่างสมดุลตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต จึงมีส่วนโดยตรงต่อการสร้างสารแห่งความสุขทั้ง 4 ชนิดออกมา คือ สารโดพามีน ออกซิโทซิน เซโรโทนิน และเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งสารทั้ง 4 ชนิดนี้นอกจากจะทำให้ร่างกายมีความสุขแล้วยังช่วยส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจในการปรับสมดุลของอารมณ์ เพิ่มแรงจูงใจ และพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจ และช่วยให้มีทัศนคติที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับคนรอบข้าง
อาจจะฟังดูเหมือนคนที่อยู่ในระเบียบ แต่จริงๆ ก็ทำสิ่งที่อยู่นอกกฎบ้างในบางครั้ง เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มไวน์ ร้องรำทำเพลง แต่ปัจจุบันก็ลดสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย ดื่มไวน์ก็จะเลือกดื่มไวน์แดง แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขด้วยการจัดเวลาให้เหมาะสม ทั้งเรื่องงาน สุขภาพ ครอบครัว และสังคม ทำสิ่งที่มีประโยชน์และดีต่อใจ
วรรณี ลีลาเวชบุตร เชื่อว่า การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต 6 มิตินี้ ที่ทำให้เธอมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกวัน เธอพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของเธอหากจะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและผู้คนที่รอบตัว การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในวัยใกล้เลขแปดของเธอ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งและน่าทำตาม ดังนั้น คำว่า “เกษียณอายุ” จึงไม่เคยมีอยู่ในความคิด และ ในพจนานุกรมของผู้หญิงเก่งคนนี้