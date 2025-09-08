รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ - รพ.ปิยะเวท จัดงาน HEART OF CARE HEALTH FAIR 2025 ชวนคนไทยดูแลสุขภาพเชิงรุก 5-9 ก.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลพระราม 2

ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทางด้านการแพทย์ก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และ โรงพยาบาลปิยะเวท จึงเปิดพื้นที่แห่งอนาคตในงาน HEART OF CARE HEALTH FAIR 2025 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2568 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2
โดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “MEDIVERSE : THE FUTURE OF HEALTH” สู่คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีครอบคลุมทุกมิติของการดูแล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ควบคู่กับการร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบโครงการ “บางปะกอกบอกรัก ปันรักสู่ชุมชน” โดยทุกการตรวจสุขภาพของผู้ร่วมงานจะถูกส่งต่อโอกาสและความสุขสู่ชุมชน พร้อมพบกับสองแม่ลูกคู่ซี้ 'นิโคล เทริโอ' และ 'ทิกเกอร์ - อชิระ เทริโอ' ที่มาแบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิตและการใส่ใจสุขภาพ สัมผัสถึงความรัก ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ ดำเนินรายการโดย โบ-ธนากร ชินกูล
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การวัดความดัน BMI การตรวจปริมาณน้ำตาลในร่างกาย ตรวจระดับออกซิเจนในเลือด ตรวจวัดสายตา ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจภาวะไขมันพอกตับ Fibro Scan พร้อมรับคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องจากแพทย์เฉพาะทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, เวทีเสวนาโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่พร้อมแนะแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี และการแสดงดนตรีจากนักเรียนหลากหลายสถาบัน รวมถึงร่วมสนุกกับบูธกิจกรรม พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก ...พลาดไม่ได้ ! สำหรับคนรักสุขภาพ กับแพ็กเกจดูแลสุขภาพในราคาสบายเป็นมิตรกับกระเป๋า
นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดเผยว่า ปัจจุบันการมีอายุยืนยาวไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่ได้นาน แต่ต้องอยู่แบบปลอดโรค สุขภาพทั้งกายใจที่แข็งแรง การตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลเชิงรุกจึงเป็นกุญแจสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างร่างกายที่แข็งแรงและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนที่สำคัญตั้งแต่วันนี้ จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งจุดเด่นของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล คือการมีศูนย์การแพทย์ที่ครบวงจร อาทิ ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์กระดูกและข้อฯ และศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น โดยทุกบริการได้มาตรฐานสากลระดับ JCI (The Joint Commission International) เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากล ภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลทั่วโลกโดยข้อกำหนดของ JCI นั้นตั้งอยู่บนแนวทางการรักษาที่เป็นเลิศและเป็นสากลครอบคลุมทุกมิติการให้บริการ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ผู้ประเมินคุณภาพของ JCI จะทำการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วย
อีกทั้งการันตีด้วยรางวัล Quality Choice Prize 2025 โดย European Society for Quality Research (ESQR) ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน พร้อมรางวัลคุณภาพจากหลายเวทีในประเทศ อาทิ รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ระดับทอง (Gold) ประจำปี 2565-2566, รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ‘Collaboration GOLD AWARD’ และรางวัลด้านความเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ‘Customer Centric BRONZE AWARD’ ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2024 ตลอดจนรางวัลความร่วมมือและการประสานงานทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ‘Allianz Ayudhya Best Collaboration Award 2024 - Group A’ ในงาน Allianz Ayudhya Best Collaboration Award 2024 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทุกท่าน
ไฮไลท์พิเศษในงาน พบกับศิลปินคู่คุณแม่คุณลูก 'นิโคล เทริโอ' และ 'ทิกเกอร์ - อชิระ เทริโอ' ที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวทางการดูแลสุขภาพตามช่วงวัย ผ่านประสบการณ์จริงในแบบฉบับของตนเอง ร่วมแบ่งปันวิธีการดูแลสุขภาพของผู้หญิงวัยทำงานและคุณแม่ยุคใหม่ ไปจนถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ ทิกเกอร์สะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่กับการสร้างวินัยด้านสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายเพื่อเสริมความมั่นใจ การจัดสมดุลชีวิต การเรียนและกิจกรรม วิธีดูแลสุขภาพจิตใจควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษบนเวทีที่มาสร้างรอยยิ้มและความเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงาน เพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นให้เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจอีกด้วย
ขอเชิญร่วมงาน HEART OF CARE HEALTH FAIR 2025 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2568 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage : Bangpakok 9 International Hospital โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และช่องทาง Social Media ต่างๆ ของโรงพยาบาล หรือ BPK HOTLINE โทร 1745
นี่คือโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ทางการแพทย์ยุคอนาคตไปด้วยกัน