กทม. สานพลัง กรมการแพทย์ เดินหน้าคัดกรองดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรแบบเชิงรุก

ชัชชาติร่วมพิธีปิดโครงการดูแลสุขภาพพระในกทม. ย้ำวัดคือเสาหลักสังคม กทม.พร้อมร่วมมือกรมการแพทย์-รพ.สงฆ์ ดูแลสุขภาพพระเชิงรุก ตรวจสุขภาพพระ 1,922 รูป จาก 49 วัด หวังให้พระแข็งแรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจประชาชน
วันนี้ (3 ก.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ห้องพิธีใต้พระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กทม. เรามีเสาหลัก คือ วัด ที่มีอยู่ประมาณ 400 กว่าแห่ง เรามีคำว่า ‘บวร’ คือ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงเรียนของกรุงเทพมหานครก็ได้อาศัยวัดเป็นแหล่งสำคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชน ดังนั้น สุขภาพของพระจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล ที่ผ่านมา กทม. มีโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน ทางกรมการแพทย์มีโครงการตรวจสุขภาพพระ จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกัน เชื่อว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสุขภาพจะทำให้เราสามารถดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานครได้ดีขึ้น และหวังว่าในอนาคตเราจะมีโครงการร่วมมือกับกรมการแพทย์และโรงพยาบาลสงฆ์อย่างเข้มข้น เพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์แบบเชิงรุก ให้พระมีสุขภาพที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีวัดทั้งหมด จำนวน 462 แห่ง มีพระภิกษุและสามเณร ทั้งหมด 15,545 รูป ซึ่งพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยาก เนื่องจากตามหลักพระธรรมวินัย พระสงฆ์ไม่สามารถร้องขอเรื่องการตรวจเช็กสุขภาพได้ ยกเว้นการรักษาเนื่องจากการเจ็บป่วย ทำให้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยมักมีอาการรุนแรง โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2568 จำนวน 49 วัด ซึ่งมีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมคัดกรองสุขภาพ จำนวน 1,922 รูป
สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพให้พระภิกษุสามเณร ซึ่งมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจเลือดหาค่าน้ำตาล ไขมัน และค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น โรคในผู้สูงอายุ วัดดัชนีมวลกาย ตรวจการได้ยิน ตรวจจักษุ ตรวจทันตกรรม เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้การถวายความรู้ด้านโภชนาการ ให้คำปรึกษาการใช้ยาโดยเภสัชกร คลินิกเฉพาะทาง อาทิ คลินิกโรคอ้วน คลินิกเลิกบุหรี่ การบริหารขันธ์ (การออกกำลังกาย) เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ คณะผู้บริหารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 โรงพยาบาลสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน