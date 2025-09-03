xs
xsm
sm
md
lg

กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทม.ซ้อมดับเพลิงเสมือนจริง! รองผู้ว่าฯ ทวิดา-ศานนท์ นำทีมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) จำลองเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ไม่แจ้งล่วงหน้า เน้นความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

วันนี้ (3 ก.ย. 68) รศ.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารศาลาว่ากรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถช่วยเหลือและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับวันนี้เป็นการจำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้เสมือนจริง โดยไม่แจ้งเวลาเกิดเหตุที่ชัดเจน และไม่แจ้งสถานที่จำลองการเกิดเหตุให้ทราบล่วงหน้า โดยเริ่มการแจ้งเตือนการเกิดเหตุเวลา 13.40 น. เกิดเหตุไฟไหม้ห้องเก็บเอกสาร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีสัญญาณแจ้งเตือนอพยพคนออกจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้บริเวณลานคนเมือง มีการตรวจเช็กจำนวนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบผู้ติดค้างภายในอาคารและเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างในอาคาร เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุ แจ้งรถพยาบาลฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น

ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดี ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการจัดฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด

ทั้งนี้ ภายหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้กำชับให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความพร้อมของบุคลากรในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ตรวจสอบระยะเวลาในการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างสมบูรณ์ การใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารเพื่อช่วยในการตรวจสอบและค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งการจัดเตรียมรถพยาบาลให้มีจำนวนเพียงพอ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ประสบเหตุโดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการ (เช่น ผู้บาดเจ็บหนัก–หนักมาก) รวมถึงการใช้ข้อมูลการฝึกซ้อมเป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based data) สำหรับการวางแผนหรือพัฒนาแนวทางการจัดฝึกซ้อมครั้งต่อไป ตลอดจนการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจริง (best practice) ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน










กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง
กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง
กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง
กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง
กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น