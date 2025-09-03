กทม. ซ้อมจริง–พร้อมจริง! ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า เคลื่อนพลหนีไฟเสมือนจริง เพิ่มทักษะ–ลดความเสี่ยง

กทม.ซ้อมดับเพลิงเสมือนจริง! รองผู้ว่าฯ ทวิดา-ศานนท์ นำทีมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) จำลองเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ไม่แจ้งล่วงหน้า เน้นความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (3 ก.ย. 68) รศ.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารศาลาว่ากรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถช่วยเหลือและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
สำหรับวันนี้เป็นการจำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้เสมือนจริง โดยไม่แจ้งเวลาเกิดเหตุที่ชัดเจน และไม่แจ้งสถานที่จำลองการเกิดเหตุให้ทราบล่วงหน้า โดยเริ่มการแจ้งเตือนการเกิดเหตุเวลา 13.40 น. เกิดเหตุไฟไหม้ห้องเก็บเอกสาร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีสัญญาณแจ้งเตือนอพยพคนออกจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้บริเวณลานคนเมือง มีการตรวจเช็กจำนวนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบผู้ติดค้างภายในอาคารและเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างในอาคาร เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุ แจ้งรถพยาบาลฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น
ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดี ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการจัดฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด
ทั้งนี้ ภายหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้กำชับให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความพร้อมของบุคลากรในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ตรวจสอบระยะเวลาในการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างสมบูรณ์ การใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารเพื่อช่วยในการตรวจสอบและค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งการจัดเตรียมรถพยาบาลให้มีจำนวนเพียงพอ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ประสบเหตุโดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการ (เช่น ผู้บาดเจ็บหนัก–หนักมาก) รวมถึงการใช้ข้อมูลการฝึกซ้อมเป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based data) สำหรับการวางแผนหรือพัฒนาแนวทางการจัดฝึกซ้อมครั้งต่อไป ตลอดจนการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจริง (best practice) ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน