ไบเออร์สด๊อรฟ สานต่อ Care Beyond Skin Day ปีที่ 3 รวมพลังสร้างรอยยิ้มและกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน

ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ Care Beyond Skin Day เป็นปีที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนพันธกิจระดับโลกของบริษัทในการส่งต่อ “การดูแลที่มากกว่าผิวพรรณ” (Care Beyond Skin) พาพนักงานกว่า 350 คน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยปีนี้มุ่งเน้นการสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่เด็กๆและผู้พักอาศัยในบ้านคามิลเลียน ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส ขณะเดียวกัน ยังนำแนวคิดสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริม ด้วยการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเติมเต็มและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
คุณวราพร ลิขิตจรรยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Care Beyond Skin Day คือการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของไบเออร์สด๊อรฟในการดูแลที่มากกว่าผิวพรรณ เพราะเราเชื่อว่าการดูแลผู้คนและชุมชนคือรากฐานของความยั่งยืน ปีนี้เราจึงเลือกเดินทางไปบ้านคามิลเลียน เพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบกำลังใจแก่เด็ก ๆ และผู้พักอาศัย จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและกำลังใจแก่เด็ก ๆ และผู้พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมสันทนาการ การเลี้ยงอาหารและขนม พร้อมร่วมแรงกันปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นบ้านที่อบอุ่นยิ่งขึ้น โดยมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริม ผ่านการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเติมเต็มบ้านคามิลเลียน และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ไม่เพียงเป็นกิจกรรมประจำปี แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของไบเออร์สด๊อรฟ ที่มุ่งเป็นบริษัทซึ่งสร้างคุณค่าเชิงบวกให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ”
ภายใต้กิจกรรมนี้ พนักงานไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทยได้แสดงพลังจิตอาสา ร่วมกันแยกขยะพลาสติกจากที่บ้านและภายในองค์กร เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ อาทิ ชั้นวางของ และชั้นวางรองเท้า เพื่อนำไปมอบให้บ้านคามิลเลียนเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ การเลี้ยงอาหารและขนม มีการทำตกแต่งกระเป๋าผ้า และทาสีตู้เหล็ก เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้เพื่อบำรุงกิจการของทางบ้านคามิลเลี่ยนต่อไป รวมถึงพี่ยังช่วยกันทาสีกำแพงบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างความสดใส อีกทั้งมีการปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและสร้างประโยชน์จากการรีไซเคิล แต่ยังมุ่งหวังให้พนักงานและสังคมเกิดการตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ต้องการมอบการดูแลที่มากกว่าการดูแลผิว สะท้อนเป้าหมายของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจในการสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
โครงการ Care Beyond Skin Day จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงเจตนารมณ์ของไบเออร์สด๊อรฟในการสร้างคุณค่าควบคู่ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณระดับโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความใส่ใจที่มากกว่าความสวยงามภายนอก ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
เกี่ยวกับ ไบเออร์สด๊อรฟ จํากัด
บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ จํากัด คือหนี่งในบริษัทชั้นนำที่มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวพรรณคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์ในตลาดมานานถึง 140 ปี นีเวีย แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันดับหนึ่งของโลก* คือแบรนด์หลักของบริษัทโดยยังรวมไปถึงแบรนด์อื่นๆ เช่น Eucerin, La Prairie, Labello, และ Hansaplast/Elastoplas รวมทั้งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro และ Florena ที่ต่อยอดพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มธุรกิจผู้บริโภคของบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟยังเป็นผู้ผลิตเทปกาวและสารยึดแน่นเฉพาะทางชั้นนําระดับโลก ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม งานฝีมือ และอุปโภค
บริษัทก่อตั้งขึ้นที่เมืองฮัมบวร์ค ในปีงบประมาณประจำปี 2565 บริษัทมีรายได้มากถึง 8.8 พันล้านยูโร และผลการดำเนินงาน (EBIT) 1.2 พันล้านยูโร บริษัทมีพนักงานมากกว่า 20,000 คนทั่วโลก ที่เชื่อมโยงกันด้วยค่านิยมที่มีร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเป้าประสงค์ CARE BEYOND SKIN ที่ต้องการเป็นมากกว่าการให้การดูแลด้านผิวพรรณ ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ C.A.R.E.+ บริษัทดำเนินโครงการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ อันประกอบด้วยวาระด้านความยั่งยืน ซึ่งไบเออร์สด๊อรฟได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
*ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด; นีเวีย ในแง่มูลค่าค้าปลีก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมือ
*Source: Euromonitor International Limited; NIVEA in retail value terms, including body care, face care, and hand care products.