งานการศึกษาสถานฑูตนิวซีแลนด์ 2025 คึกคัก! นักเรียนไทย–ผู้ปกครองสนใจร่วมงานแน่น

งานการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำปี 2568 (New Zealand Education Fair 2025) จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์กว่า 65 แห่ง เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ให้แก่นักเรียนไทย พร้อมทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2
นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบด้านการศึกษาที่ติดอันดับต้นๆของโลก ด้วยความโดดเด่นทั้งระบบการศึกษา และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต หล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างสมดุล พร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคง
ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ไม่ได้มุ่งเพียงความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ยังบ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และความเป็นอิสระในตัวผู้เรียน อีกทั้งให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของนักเรียน และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมในทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จแต่ยังพร้อมเป็นผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์อีกด้วย นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีธรรมชาติสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพสมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติทำงานระหว่างเรียน และต่อยอดทำงานได้สูงสุด 3 ปีหลังจบการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหมุดหมายสำคัญทางการศึกษาของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก โดยในปี 2567 นิวซีแลนด์มีนักเรียนต่างชาติกว่า 83,425 คน มีนักเรียนไทย 2,840 คน ซึ่งไทยติดอันดับ 5 ของนักเรียนต่างชาติในนิวซีแลนด์
ภายในงานมีการมอบรางวัล Alumni Hall of Fame ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่น 2025 ให้แก่ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, ดร.อริสราวัลย์ ธนาสินสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก.อช.) และ ภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่นมองว่า การศึกษาที่นิวซีแลนด์คือ “กุญแจสู่ความเป็นผู้นำและความยั่งยืน” ประสบการณ์จากการศึกษาและใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ไม่ได้ให้แค่ใบปริญญา แต่ยังปลูกฝังทักษะชีวิต มุมมอง ที่ไม่เพียงทำให้พร้อมสำหรับการทำงาน แต่ยังพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถต่อยอดเป็นโอกาสจริงทั้งในชีวิตและการทำงาน ทำให้ก้าวออกไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน
น้องๆที่มาร่วมงานยังได้ เปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลองที่ยกเอาคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัส พร้อมฟังข้อคิดดีๆกับคุณสู่ขวัญ บูลกุล พิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรง ในช่วงเสวนาพิเศษ “ทำไมถึงเลือกนิวซีแลนด์ให้ลูกเรียน ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย” และพูดคุยกับ แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ นักแสดงและนักร้องชื่อดัง ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ ที่มาร่วมแบ่งปันและชวนน้องๆเปิดประสบการณ์การศึกษานิวซีแลนด์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz